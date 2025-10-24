Текущая цена Zentra сегодня составляет 0,00001921 USD. Следите за обновлениями цены ZNTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZNTR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Zentra сегодня составляет 0,00001921 USD. Следите за обновлениями цены ZNTR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZNTR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о ZNTR

Информация о цене ZNTR

Официальный сайт ZNTR

Токеномика ZNTR

Прогноз цен ZNTR

Логотип Zentra

Цена Zentra (ZNTR)

Текущая цена 1 ZNTR в USD:

+5,50%1D
График цены Zentra (ZNTR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:44:58 (UTC+8)

Информация о ценах Zentra (ZNTR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001709
$ 0,00001709
Мин 24Ч
$ 0,00001966
$ 0,00001966
Макс 24Ч

$ 0,00001709
$ 0,00001709

$ 0,00001966
$ 0,00001966

$ 0,00036058
$ 0,00036058

$ 0,00001709
$ 0,00001709

-0,41%

+5,56%

+3,15%

+3,15%

Текущая цена Zentra (ZNTR) составляет $0,00001921. За последние 24 часа ZNTR торговался в диапазоне от $ 0,00001709 до $ 0,00001966, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZNTR за все время составляет $ 0,00036058, а минимальная – $ 0,00001709.

Что касается краткосрочной динамики, ZNTR изменился на -0,41% за последний час, на +5,56% за 24 часа и на +3,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Zentra (ZNTR)

$ 18,96K
$ 18,96K

$ 18,96K
$ 18,96K

1,00B
1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Zentra составляет $ 18,96K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ZNTR составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,96K.

История цен Zentra (ZNTR) в USD

За сегодня изменение цены Zentra на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Zentra на USD составило $ -0,0000041907.
За последние 60 дней изменение цены Zentra на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Zentra на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,56%
30 дней$ -0,0000041907-21,81%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Zentra (ZNTR)

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

Источник Zentra (ZNTR)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Zentra (USD)

Сколько будет стоить Zentra (ZNTR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Zentra (ZNTR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Zentra.

Проверьте прогноз цены Zentra!

ZNTR на местную валюту

Токеномика Zentra (ZNTR)

Понимание токеномики Zentra (ZNTR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZNTR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zentra (ZNTR)

Сколько стоит Zentra (ZNTR) на сегодня?
Актуальная цена ZNTR в USD – 0,00001921 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZNTR в USD?
Текущая цена ZNTR в USD составляет $ 0,00001921. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Zentra?
Рыночная капитализация ZNTR составляет $ 18,96K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZNTR?
Циркулирующее предложение ZNTR составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZNTR?
ZNTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00036058 USD.
Какова была минимальная цена ZNTR за все время (ATL)?
ZNTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001709 USD.
Каков объем торгов ZNTR?
Объем торгов за последние 24 часа для ZNTR составляет -- USD.
Вырастет ли ZNTR в цене в этом году?
ZNTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZNTR для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Zentra (ZNTR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.