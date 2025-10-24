Что такое Zentra (ZNTR)

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven "Meme Wars," a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra's purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Zentra (ZNTR) Сколько стоит Zentra (ZNTR) на сегодня? Актуальная цена ZNTR в USD – 0,00001921 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ZNTR в USD? $ 0,00001921 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ZNTR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Zentra? Рыночная капитализация ZNTR составляет $ 18,96K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ZNTR? Циркулирующее предложение ZNTR составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) ZNTR? ZNTR достиг максимальной цены (ATH) в 0,00036058 USD . Какова была минимальная цена ZNTR за все время (ATL)? ZNTR достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001709 USD . Каков объем торгов ZNTR? Объем торгов за последние 24 часа для ZNTR составляет -- USD . Вырастет ли ZNTR в цене в этом году? ZNTR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZNTR для более подробного анализа.

