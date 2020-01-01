Токеномика YUPFUN Token (YUPFUN) Откройте для себя ключевую информацию о YUPFUN Token (YUPFUN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YUPFUN Token (YUPFUN) YUPFUN is a Solana-based meme and DeFi project that fuses viral meme culture with real decentralized finance utility. It aims to create a fun, community-driven ecosystem where users can trade, stake, and bridge tokens seamlessly across multiple liquidity pools and decentralized exchanges (DEXs) like BitStorage.finance Raydium, Orca, Meteora, PumpSwap, MintMe.com. YUPFUN isn't just about memes — it's about empowering the community with real ownership through fair launch mechanics, liquidity incentives, and cross-chain accessibility. The project also promotes creative engagement by encouraging users to create and share memes, art, and participate in community-driven events to grow the YUPFUN brand. With no VC backing, no private sales, and no hidden agendas, YUPFUN represents a true decentralized, permissionless movement blending entertainment with real blockchain functionality. Официальный сайт: https://yup.fun Whitepaper: https://yup.fun/white-paper Купить YUPFUN сейчас!

Токеномика и анализ цен YUPFUN Token (YUPFUN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YUPFUN Token (YUPFUN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 205,82K $ 205,82K $ 205,82K Общее предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M Оборотное предложение: $ 999,68M $ 999,68M $ 999,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 205,82K $ 205,82K $ 205,82K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00020588 $ 0,00020588 $ 0,00020588 Узнайте больше о цене YUPFUN Token (YUPFUN)

Токеномика YUPFUN Token (YUPFUN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YUPFUN Token (YUPFUN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUPFUN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUPFUN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUPFUN, изучите текущую цену YUPFUN!

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