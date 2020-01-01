Токеномика Resolv (RESOLV)

Токеномика Resolv (RESOLV)

Откройте для себя ключевую информацию о Resolv (RESOLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Resolv (RESOLV)

Resolv – это протокол, предлагающий USR – стейблкоин, обеспеченный ETH и деривативами, с генерацией доходности и ценовой стабильностью. Его поддерживает RLP – токенизированный защитный слой, позволяющий участвовать в доходном фарминге с использованием кредитного плеча.

Официальный сайт:
https://resolv.xyz/
Whitepaper:
https://docs.resolv.xyz/litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1

Токеномика и анализ цен Resolv (RESOLV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv (RESOLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 25,13M
$ 25,13M$ 25,13M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 155,75M
$ 155,75M$ 155,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 161,38M
$ 161,38M$ 161,38M
Исторический максимум:
$ 0,426
$ 0,426$ 0,426
Исторический минимум:
$ 0,1388626947285383
$ 0,1388626947285383$ 0,1388626947285383
Текущая цена:
$ 0,16138
$ 0,16138$ 0,16138

Токеномика Resolv (RESOLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Resolv (RESOLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RESOLV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RESOLV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RESOLV, изучите текущую цену RESOLV!

Как купить RESOLV

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История цены Resolv (RESOLV)

Анализ истории цены RESOLV помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RESOLV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.