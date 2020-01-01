Токеномика Resolv (RESOLV) Откройте для себя ключевую информацию о Resolv (RESOLV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Resolv (RESOLV) Resolv – это протокол, предлагающий USR – стейблкоин, обеспеченный ETH и деривативами, с генерацией доходности и ценовой стабильностью. Его поддерживает RLP – токенизированный защитный слой, позволяющий участвовать в доходном фарминге с использованием кредитного плеча. Официальный сайт: https://resolv.xyz/ Whitepaper: https://docs.resolv.xyz/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/address/0x259338656198eC7A76c729514D3CB45Dfbf768A1 Купить RESOLV сейчас!

Токеномика и анализ цен Resolv (RESOLV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Resolv (RESOLV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 25,13M $ 25,13M $ 25,13M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 155,75M $ 155,75M $ 155,75M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 161,38M $ 161,38M $ 161,38M Исторический максимум: $ 0,426 $ 0,426 $ 0,426 Исторический минимум: $ 0,1388626947285383 $ 0,1388626947285383 $ 0,1388626947285383 Текущая цена: $ 0,16138 $ 0,16138 $ 0,16138 Узнайте больше о цене Resolv (RESOLV)

Токеномика Resolv (RESOLV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Resolv (RESOLV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов RESOLV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов RESOLV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RESOLV, изучите текущую цену RESOLV!

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