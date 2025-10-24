Что такое YULI (YULI)

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community. Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao. YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YULI (YULI) Сколько стоит YULI (YULI) на сегодня? Актуальная цена YULI в USD – 0,00012378 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YULI в USD? $ 0,00012378 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YULI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация YULI? Рыночная капитализация YULI составляет $ 990,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YULI? Циркулирующее предложение YULI составляет 8,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) YULI? YULI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00367269 USD . Какова была минимальная цена YULI за все время (ATL)? YULI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001104 USD . Каков объем торгов YULI? Объем торгов за последние 24 часа для YULI составляет -- USD . Вырастет ли YULI в цене в этом году? YULI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YULI для более подробного анализа.

