Цена YULI (YULI)

Текущая цена 1 YULI в USD:

$0,00012378
-5,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены YULI (YULI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:17:28 (UTC+8)

Информация о ценах YULI (YULI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00012345
Мин 24Ч
$ 0,00013083
Макс 24Ч

$ 0,00012345
$ 0,00013083
$ 0,00367269
$ 0,00001104
-0,05%

-5,38%

-8,31%

-8,31%

Текущая цена YULI (YULI) составляет $0,00012378. За последние 24 часа YULI торговался в диапазоне от $ 0,00012345 до $ 0,00013083, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YULI за все время составляет $ 0,00367269, а минимальная – $ 0,00001104.

Что касается краткосрочной динамики, YULI изменился на -0,05% за последний час, на -5,38% за 24 часа и на -8,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YULI (YULI)

$ 990,25K
--
$ 990,25K
8,00B
8 000 000 000,0
Текущая рыночная капитализация YULI составляет $ 990,25K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YULI составляет 8,00B, а общее предложение – 8000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 990,25K.

История цен YULI (YULI) в USD

За сегодня изменение цены YULI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены YULI на USD составило $ -0,0000404589.
За последние 60 дней изменение цены YULI на USD составило $ -0,0000660076.
За последние 90 дней изменение цены YULI на USD составило $ -0,0001247218116960197.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-5,38%
30 дней$ -0,0000404589-32,68%
60 дней$ -0,0000660076-53,32%
90 дней$ -0,0001247218116960197-50,18%

Что такое YULI (YULI)

Yuliverse is the global leader in Web3 location-based alternative reality games (Web3 version of Pokémon GO) with nearly 1M Twitter and 300K discord community.

Yuliverse now comprises of Yuliverse the gaming app and YuliGO, a Mini Dapp based on Kaia, a chain developed by communication giants LINE and Kakao.

YuliGO is a transformative location-based gamified social content platform, drawing inspiration from Xiaohongshu and WeChat Moments. Designed for web3 enthusiasts, Yuliverse empowers users to turn shared moments into tokenized assets, allowing everyone to earn from the network using the official token, $YULI.

Источник YULI (YULI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены YULI (USD)

Сколько будет стоить YULI (YULI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YULI (YULI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YULI.

Проверьте прогноз цены YULI!

YULI на местную валюту

Токеномика YULI (YULI)

Понимание токеномики YULI (YULI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YULI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YULI (YULI)

Сколько стоит YULI (YULI) на сегодня?
Актуальная цена YULI в USD – 0,00012378 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YULI в USD?
Текущая цена YULI в USD составляет $ 0,00012378. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YULI?
Рыночная капитализация YULI составляет $ 990,25K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YULI?
Циркулирующее предложение YULI составляет 8,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YULI?
YULI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00367269 USD.
Какова была минимальная цена YULI за все время (ATL)?
YULI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001104 USD.
Каков объем торгов YULI?
Объем торгов за последние 24 часа для YULI составляет -- USD.
Вырастет ли YULI в цене в этом году?
YULI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YULI для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.