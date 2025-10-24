Что такое YellowFangUSD1 (YFUSD1)

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YellowFangUSD1 (YFUSD1) Сколько стоит YellowFangUSD1 (YFUSD1) на сегодня? Актуальная цена YFUSD1 в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YFUSD1 в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YFUSD1 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация YellowFangUSD1? Рыночная капитализация YFUSD1 составляет $ 13,19K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YFUSD1? Циркулирующее предложение YFUSD1 составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) YFUSD1? YFUSD1 достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена YFUSD1 за все время (ATL)? YFUSD1 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов YFUSD1? Объем торгов за последние 24 часа для YFUSD1 составляет -- USD . Вырастет ли YFUSD1 в цене в этом году? YFUSD1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YFUSD1 для более подробного анализа.

