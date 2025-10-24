Текущая цена YAPE сегодня составляет 0,00953414 USD. Следите за обновлениями цены YAPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YAPE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена YAPE сегодня составляет 0,00953414 USD. Следите за обновлениями цены YAPE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YAPE прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о YAPE

Информация о цене YAPE

Whitepaper YAPE

Официальный сайт YAPE

Токеномика YAPE

Прогноз цен YAPE

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип YAPE

Цена YAPE (YAPE)

Не в листинге

Текущая цена 1 YAPE в USD:

$0,00953414
$0,00953414$0,00953414
+0,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены YAPE (YAPE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:26:29 (UTC+8)

Информация о ценах YAPE (YAPE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00913778
$ 0,00913778$ 0,00913778
Мин 24Ч
$ 0,00969567
$ 0,00969567$ 0,00969567
Макс 24Ч

$ 0,00913778
$ 0,00913778$ 0,00913778

$ 0,00969567
$ 0,00969567$ 0,00969567

$ 0,087726
$ 0,087726$ 0,087726

$ 0,00913778
$ 0,00913778$ 0,00913778

+0,20%

+0,24%

-32,96%

-32,96%

Текущая цена YAPE (YAPE) составляет $0,00953414. За последние 24 часа YAPE торговался в диапазоне от $ 0,00913778 до $ 0,00969567, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YAPE за все время составляет $ 0,087726, а минимальная – $ 0,00913778.

Что касается краткосрочной динамики, YAPE изменился на +0,20% за последний час, на +0,24% за 24 часа и на -32,96% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация YAPE (YAPE)

$ 179,67K
$ 179,67K$ 179,67K

--
----

$ 179,67K
$ 179,67K$ 179,67K

18,85M
18,85M 18,85M

18 845 271,61203556
18 845 271,61203556 18 845 271,61203556

Текущая рыночная капитализация YAPE составляет $ 179,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение YAPE составляет 18,85M, а общее предложение – 18845271.61203556. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 179,67K.

История цен YAPE (YAPE) в USD

За сегодня изменение цены YAPE на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены YAPE на USD составило $ -0,0067234040.
За последние 60 дней изменение цены YAPE на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены YAPE на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,24%
30 дней$ -0,0067234040-70,51%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое YAPE (YAPE)

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены YAPE (USD)

Сколько будет стоить YAPE (YAPE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов YAPE (YAPE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для YAPE.

Проверьте прогноз цены YAPE!

YAPE на местную валюту

Токеномика YAPE (YAPE)

Понимание токеномики YAPE (YAPE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YAPE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о YAPE (YAPE)

Сколько стоит YAPE (YAPE) на сегодня?
Актуальная цена YAPE в USD – 0,00953414 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YAPE в USD?
Текущая цена YAPE в USD составляет $ 0,00953414. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация YAPE?
Рыночная капитализация YAPE составляет $ 179,67K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YAPE?
Циркулирующее предложение YAPE составляет 18,85M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YAPE?
YAPE достиг максимальной цены (ATH) в 0,087726 USD.
Какова была минимальная цена YAPE за все время (ATL)?
YAPE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00913778 USD.
Каков объем торгов YAPE?
Объем торгов за последние 24 часа для YAPE составляет -- USD.
Вырастет ли YAPE в цене в этом году?
YAPE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YAPE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:26:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии YAPE (YAPE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.