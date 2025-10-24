Что такое XVGZKE (XVGZKE)

XVGZKE is the XVG-branded token deployed on zkSync Era, a zero-knowledge rollup chain optimized for fast, low-cost Ethereum-compatible transactions. As part of the XVG token suite, XVGZKE shares the exact same contract address as its counterparts across multiple leading smart chains, offering an unprecedented level of interoperability and simplicity. This unified address system eliminates the confusion of wrapped assets and cross-chain variations, making XVGZKE instantly recognizable and verifiable. Its presence on zkSync Era ensures scalability, efficiency, and direct access to Ethereum's vibrant ecosystem—while maintaining consistency across the broader XVG suite.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XVGZKE (XVGZKE) Сколько стоит XVGZKE (XVGZKE) на сегодня? Актуальная цена XVGZKE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XVGZKE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XVGZKE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XVGZKE? Рыночная капитализация XVGZKE составляет $ 29,83K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XVGZKE? Циркулирующее предложение XVGZKE составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XVGZKE? XVGZKE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена XVGZKE за все время (ATL)? XVGZKE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов XVGZKE? Объем торгов за последние 24 часа для XVGZKE составляет -- USD . Вырастет ли XVGZKE в цене в этом году? XVGZKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVGZKE для более подробного анализа.

