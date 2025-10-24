Что такое XVGOPT (XVGOPT)

XVGOPT is the Optimism-based XVG-branded token that brings Verge's ethos and value to one of the most scalable Layer 2 ecosystems on Ethereum. As part of the XVG token suite, it shares the same unified contract address across multiple chains, simplifying verification and integration. Paired exclusively with OP, the Optimism governance token, XVGOPT supports fast, low-cost transactions and future-ready DeFi applications and is backed by the Optimism layers value.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XVGOPT (XVGOPT) Сколько стоит XVGOPT (XVGOPT) на сегодня? Актуальная цена XVGOPT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XVGOPT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XVGOPT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XVGOPT? Рыночная капитализация XVGOPT составляет $ 34,68K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XVGOPT? Циркулирующее предложение XVGOPT составляет 10,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) XVGOPT? XVGOPT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена XVGOPT за все время (ATL)? XVGOPT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов XVGOPT? Объем торгов за последние 24 часа для XVGOPT составляет -- USD . Вырастет ли XVGOPT в цене в этом году? XVGOPT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XVGOPT для более подробного анализа.

