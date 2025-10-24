Что такое XVGBASE (XVGBASE)

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

