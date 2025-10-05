Текущая цена XSilo сегодня составляет 0,02417074 USD. Следите за обновлениями цены XSILO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XSILO прямо сейчас на MEXC.Текущая цена XSilo сегодня составляет 0,02417074 USD. Следите за обновлениями цены XSILO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены XSILO прямо сейчас на MEXC.

Логотип XSilo

Цена XSilo (XSILO)

Не в листинге

Текущая цена 1 XSILO в USD:

$0,02417074
-2,90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены XSilo (XSILO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:47 (UTC+8)

Информация о ценах XSilo (XSILO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,02361518
Мин 24Ч
$ 0,02489779
Макс 24Ч

$ 0,02361518
$ 0,02489779
$ 0,067242
$ 0,02228417
+0,12%

-2,92%

-2,92%

-2,92%

Текущая цена XSilo (XSILO) составляет $0,02417074. За последние 24 часа XSILO торговался в диапазоне от $ 0,02361518 до $ 0,02489779, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена XSILO за все время составляет $ 0,067242, а минимальная – $ 0,02228417.

Что касается краткосрочной динамики, XSILO изменился на +0,12% за последний час, на -2,92% за 24 часа и на -2,92% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация XSilo (XSILO)

$ 4,97M
$ 4,97M$ 4,97M

--
----

$ 4,97M
$ 4,97M$ 4,97M

204,73M
204,73M 204,73M

204 734 586,4022729
204 734 586,4022729 204 734 586,4022729

Текущая рыночная капитализация XSilo составляет $ 4,97M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XSILO составляет 204,73M, а общее предложение – 204734586.4022729. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,97M.

История цен XSilo (XSILO) в USD

За сегодня изменение цены XSilo на USD составило $ -0,00072704769958881.
За последние 30 дней изменение цены XSilo на USD составило $ +0,0020462900.
За последние 60 дней изменение цены XSilo на USD составило $ -0,0044691577.
За последние 90 дней изменение цены XSilo на USD составило $ -0,01562294544963582.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00072704769958881-2,92%
30 дней$ +0,0020462900+8,47%
60 дней$ -0,0044691577-18,48%
90 дней$ -0,01562294544963582-39,25%

Что такое XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power.

This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Источник XSilo (XSILO)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены XSilo (USD)

Сколько будет стоить XSilo (XSILO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XSilo (XSILO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XSilo.

Проверьте прогноз цены XSilo!

XSILO на местную валюту

Токеномика XSilo (XSILO)

Понимание токеномики XSilo (XSILO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XSILO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XSilo (XSILO)

Сколько стоит XSilo (XSILO) на сегодня?
Актуальная цена XSILO в USD – 0,02417074 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена XSILO в USD?
Текущая цена XSILO в USD составляет $ 0,02417074. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация XSilo?
Рыночная капитализация XSILO составляет $ 4,97M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение XSILO?
Циркулирующее предложение XSILO составляет 204,73M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) XSILO?
XSILO достиг максимальной цены (ATH) в 0,067242 USD.
Какова была минимальная цена XSILO за все время (ATL)?
XSILO достиг минимальной цены (ATL) в 0,02228417 USD.
Каков объем торгов XSILO?
Объем торгов за последние 24 часа для XSILO составляет -- USD.
Вырастет ли XSILO в цене в этом году?
XSILO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XSILO для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.