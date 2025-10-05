Что такое XSilo (XSILO)

xSILO is the staked token of SILO (https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance). Users stake SILO to receive xSILO on Sonic Mainnet. xSILO receives revenue distribution from the DAO and endows holders with voting power. This is not a new project but rather a request to list a new token for an existing project. Kindly add it to our existing project page: https://www.coingecko.com/en/coins/silo-finance

Источник XSilo (XSILO) Официальный веб-сайт

Прогноз цены XSilo (USD)

Сколько будет стоить XSilo (XSILO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов XSilo (XSILO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для XSilo.

Проверьте прогноз цены XSilo!

XSILO на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика XSilo (XSILO)

Понимание токеномики XSilo (XSILO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена XSILO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XSilo (XSILO) Сколько стоит XSilo (XSILO) на сегодня? Актуальная цена XSILO в USD – 0,02417074 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XSILO в USD? $ 0,02417074 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XSILO в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XSilo? Рыночная капитализация XSILO составляет $ 4,97M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XSILO? Циркулирующее предложение XSILO составляет 204,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XSILO? XSILO достиг максимальной цены (ATH) в 0,067242 USD . Какова была минимальная цена XSILO за все время (ATL)? XSILO достиг минимальной цены (ATL) в 0,02228417 USD . Каков объем торгов XSILO? Объем торгов за последние 24 часа для XSILO составляет -- USD . Вырастет ли XSILO в цене в этом году? XSILO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XSILO для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии XSilo (XSILO)