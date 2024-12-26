Цена xiao lang gou (XLG)
Текущая цена xiao lang gou (XLG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 134.33K USD. Цена XLG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка xiao lang gou:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.30K USD
- Изменение цены xiao lang gou в течение дня составляет -0.13%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены xiao lang gou на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены xiao lang gou на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены xiao lang gou на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены xiao lang gou на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.13%
|30 дней
|$ 0
|+10.75%
|60 дней
|$ 0
|-2.83%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен xiao lang gou: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.34%
-0.13%
-8.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
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