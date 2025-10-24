Что такое XAU9999 (XAU)

XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of "digital gold" with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto's obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XAU9999 (XAU) Сколько стоит XAU9999 (XAU) на сегодня? Актуальная цена XAU в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XAU в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XAU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация XAU9999? Рыночная капитализация XAU составляет $ 29,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XAU? Циркулирующее предложение XAU составляет 1 000,00T USD . Какова была максимальная цена (ATH) XAU? XAU достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена XAU за все время (ATL)? XAU достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов XAU? Объем торгов за последние 24 часа для XAU составляет -- USD . Вырастет ли XAU в цене в этом году? XAU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XAU для более подробного анализа.

