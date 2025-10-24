Текущая цена Wrapped XOC сегодня составляет 0,232152 USD. Следите за обновлениями цены WXOC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WXOC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Wrapped XOC сегодня составляет 0,232152 USD. Следите за обновлениями цены WXOC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WXOC прямо сейчас на MEXC.

Логотип Wrapped XOC

Цена Wrapped XOC (WXOC)

Не в листинге

Текущая цена 1 WXOC в USD:

$0,23215
+2,60%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped XOC (WXOC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:29 (UTC+8)

Информация о ценах Wrapped XOC (WXOC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,222619
Мин 24Ч
$ 0,235874
Макс 24Ч

$ 0,222619
$ 0,235874
$ 0,258007
$ 0,20779
+0,25%

+2,64%

-7,19%

-7,19%

Текущая цена Wrapped XOC (WXOC) составляет $0,232152. За последние 24 часа WXOC торговался в диапазоне от $ 0,222619 до $ 0,235874, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WXOC за все время составляет $ 0,258007, а минимальная – $ 0,20779.

Что касается краткосрочной динамики, WXOC изменился на +0,25% за последний час, на +2,64% за 24 часа и на -7,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Wrapped XOC (WXOC)

$ 4,23M
--
$ 4,23M
18,20M
18 202 611,27505546
Текущая рыночная капитализация Wrapped XOC составляет $ 4,23M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WXOC составляет 18,20M, а общее предложение – 18202611.27505546. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,23M.

История цен Wrapped XOC (WXOC) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped XOC на USD составило $ +0,00596023.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped XOC на USD составило $ -0,0035358606.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped XOC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped XOC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00596023+2,64%
30 дней$ -0,0035358606-1,52%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Wrapped XOC (WXOC)

Прогноз цены Wrapped XOC (USD)

Сколько будет стоить Wrapped XOC (WXOC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Wrapped XOC (WXOC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Wrapped XOC.

Проверьте прогноз цены Wrapped XOC!

WXOC на местную валюту

Токеномика Wrapped XOC (WXOC)

Понимание токеномики Wrapped XOC (WXOC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WXOC прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped XOC (WXOC)

Сколько стоит Wrapped XOC (WXOC) на сегодня?
Актуальная цена WXOC в USD – 0,232152 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WXOC в USD?
Текущая цена WXOC в USD составляет $ 0,232152. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Wrapped XOC?
Рыночная капитализация WXOC составляет $ 4,23M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WXOC?
Циркулирующее предложение WXOC составляет 18,20M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WXOC?
WXOC достиг максимальной цены (ATH) в 0,258007 USD.
Какова была минимальная цена WXOC за все время (ATL)?
WXOC достиг минимальной цены (ATL) в 0,20779 USD.
Каков объем торгов WXOC?
Объем торгов за последние 24 часа для WXOC составляет -- USD.
Вырастет ли WXOC в цене в этом году?
WXOC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WXOC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:15:29 (UTC+8)

