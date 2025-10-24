Что такое Wrapped M (WM)

Токеномика Wrapped M (WM)

Понимание токеномики Wrapped M (WM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Wrapped M (WM) Сколько стоит Wrapped M (WM) на сегодня? Актуальная цена WM в USD – 2,2 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WM в USD? $ 2,2 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Wrapped M? Рыночная капитализация WM составляет $ 2,07M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WM? Циркулирующее предложение WM составляет 941,92K USD . Какова была максимальная цена (ATH) WM? WM достиг максимальной цены (ATH) в 2,96 USD . Какова была минимальная цена WM за все время (ATL)? WM достиг минимальной цены (ATL) в 0,363505 USD . Каков объем торгов WM? Объем торгов за последние 24 часа для WM составляет -- USD . Вырастет ли WM в цене в этом году? WM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WM для более подробного анализа.

