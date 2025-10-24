Что такое World Computer Money (WCM)

World Computer Money (WCM) is a community-driven ERC-20 token on Ethereum that plays on the long-standing "world computer" narrative around the Ethereum Virtual Machine. The project positions WCM as a cultural/meme asset rather than a protocol with promised yields or product features. It exists primarily for on-chain transfer and trading, with initial liquidity and price discovery occurring on Uniswap; the project communicates via its X account and Telegram.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о World Computer Money (WCM) Сколько стоит World Computer Money (WCM) на сегодня? Актуальная цена WCM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена WCM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена WCM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация World Computer Money? Рыночная капитализация WCM составляет $ 46,33K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение WCM? Циркулирующее предложение WCM составляет 924,93M USD . Какова была максимальная цена (ATH) WCM? WCM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00125507 USD . Какова была минимальная цена WCM за все время (ATL)? WCM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов WCM? Объем торгов за последние 24 часа для WCM составляет -- USD . Вырастет ли WCM в цене в этом году? WCM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WCM для более подробного анализа.

