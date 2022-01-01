Токеномика We love Boobs (BOOBS) Откройте для себя ключевую информацию о We love Boobs (BOOBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о We love Boobs (BOOBS) A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token Официальный сайт: https://weloveboobs.xyz Купить BOOBS сейчас!

Токеномика и анализ цен We love Boobs (BOOBS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене We love Boobs (BOOBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 33,52K $ 33,52K $ 33,52K Общее предложение: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M Оборотное предложение: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,52K $ 33,52K $ 33,52K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене We love Boobs (BOOBS)

Токеномика We love Boobs (BOOBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики We love Boobs (BOOBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOOBS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOOBS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOOBS, изучите текущую цену BOOBS!

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