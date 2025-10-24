Информация о ценах Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0$ 0 $ 0 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) +0,15% Изменение цены (1Д) -1,33% Изменение цены (7Д) -4,49% Изменение цены (7Д) -4,49%

Текущая цена Vouch Staked PLS (VPLS) составляет --. За последние 24 часа VPLS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VPLS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VPLS изменился на +0,15% за последний час, на -1,33% за 24 часа и на -4,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vouch Staked PLS (VPLS)

Рыночная капитализация $ 3,62M$ 3,62M $ 3,62M Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 3,62M$ 3,62M $ 3,62M Оборотное предложение 113,27B 113,27B 113,27B Общее предложение 113 273 955 908,4006 113 273 955 908,4006 113 273 955 908,4006

Текущая рыночная капитализация Vouch Staked PLS составляет $ 3,62M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VPLS составляет 113,27B, а общее предложение – 113273955908.4006. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,62M.