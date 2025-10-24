Текущая цена Vouch Staked PLS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VPLS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VPLS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Vouch Staked PLS сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VPLS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VPLS прямо сейчас на MEXC.

Цена Vouch Staked PLS (VPLS)

Текущая цена 1 VPLS в USD:

--
----
-1,30%1D
График цены Vouch Staked PLS (VPLS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:28 (UTC+8)

Информация о ценах Vouch Staked PLS (VPLS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,15%

-1,33%

-4,49%

-4,49%

Текущая цена Vouch Staked PLS (VPLS) составляет --. За последние 24 часа VPLS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VPLS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VPLS изменился на +0,15% за последний час, на -1,33% за 24 часа и на -4,49% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vouch Staked PLS (VPLS)

$ 3,62M
$ 3,62M$ 3,62M

--
----

$ 3,62M
$ 3,62M$ 3,62M

113,27B
113,27B 113,27B

113 273 955 908,4006
113 273 955 908,4006 113 273 955 908,4006

Текущая рыночная капитализация Vouch Staked PLS составляет $ 3,62M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VPLS составляет 113,27B, а общее предложение – 113273955908.4006. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,62M.

История цен Vouch Staked PLS (VPLS) в USD

За сегодня изменение цены Vouch Staked PLS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vouch Staked PLS на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Vouch Staked PLS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Vouch Staked PLS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,33%
30 дней$ 0-21,50%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Vouch Staked PLS (VPLS)

Vouch is a liquid staking protocol on the Pulsechain network. It enables PLS holders to gain trustless yield on their PLS.

PLS staked in the Vouch ecosystem is used to run validators and gain rewards. People who stake their PLS, in the Vouch app, are given the liquid staking token vPLS.

The price of vPLS originally started as the same price as PLS but constantly increases over time to include the yield gained from the validator efforts. The yield is delivered in the form of an increased vPLS token value relative to PLS.

The standard block rewards are paid to the PLS stakers and people providing the validators in the system. The priority fees, which are earned when a validator is selected to process a block, go into the Vouch ecosystem as revenue.

There are two sources of revenue in the Vouch ecosystem. The first is the priority fees from the validators. The second source of the revenue comes from a buy/sell fee on the Vouch token. All of this revenue goes into the Vouch ecosystem and is distributed to system participants.

A percentage of this revenue, plus the regular validator rewards, are paid back to the holders of vPLS. Thus constantly increasing the value of vPLS. This percentage will generally vary between 10-20%. The percentage at Vouch token launch was 24%.

vPLS does not have a fixed supply. When PLS is staked in the system, vPLS is minted in response. Therefore its supply constantly varies depending on the amount of PLS staked in the Vouch staking app.

vPLS is held privately in stakers wallets. You retain self-custody of your PLS in the form of vPLS that can be redeemed through the Vouch app. The redemption time can vary, depending on the amount being redeemed. Smaller amounts are generally instant. Large amounts can take 3-5 days to bring validators offline and unlock PLS.

There is a PLS/vPLS pair on PLSX where you can instantly swap your vPLS to PLS rather than redeeming through the Vouch app.

The Vouch liquid staking protocol launched in October of 2024 and has run flawlessly since. The staking protocol was launched in collaboration with the StaFi team, utilising their open-source liquid staking protocol that had been running, exploit free, for over four years.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Vouch Staked PLS (VPLS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vouch Staked PLS (USD)

Сколько будет стоить Vouch Staked PLS (VPLS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vouch Staked PLS (VPLS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vouch Staked PLS.

Проверьте прогноз цены Vouch Staked PLS!

VPLS на местную валюту

Токеномика Vouch Staked PLS (VPLS)

Понимание токеномики Vouch Staked PLS (VPLS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VPLS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vouch Staked PLS (VPLS)

Сколько стоит Vouch Staked PLS (VPLS) на сегодня?
Актуальная цена VPLS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VPLS в USD?
Текущая цена VPLS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vouch Staked PLS?
Рыночная капитализация VPLS составляет $ 3,62M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VPLS?
Циркулирующее предложение VPLS составляет 113,27B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VPLS?
VPLS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена VPLS за все время (ATL)?
VPLS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VPLS?
Объем торгов за последние 24 часа для VPLS составляет -- USD.
Вырастет ли VPLS в цене в этом году?
VPLS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VPLS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:11:28 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Vouch Staked PLS (VPLS)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.