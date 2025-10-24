Текущая цена Vizits Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VIZITS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIZITS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Vizits Coin сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VIZITS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VIZITS прямо сейчас на MEXC.

Логотип Vizits Coin

Цена Vizits Coin (VIZITS)

Не в листинге

Текущая цена 1 VIZITS в USD:

+1,30%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Vizits Coin (VIZITS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:39:43 (UTC+8)

Информация о ценах Vizits Coin (VIZITS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1,36%

-1,88%

-1,88%

Текущая цена Vizits Coin (VIZITS) составляет --. За последние 24 часа VIZITS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VIZITS за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VIZITS изменился на -- за последний час, на +1,36% за 24 часа и на -1,88% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vizits Coin (VIZITS)

$ 38,92K
$ 38,92K$ 38,92K

--
----

$ 38,92K
$ 38,92K$ 38,92K

967,98M
967,98M 967,98M

967 982 620,688692
967 982 620,688692 967 982 620,688692

Текущая рыночная капитализация Vizits Coin составляет $ 38,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VIZITS составляет 967,98M, а общее предложение – 967982620.688692. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 38,92K.

История цен Vizits Coin (VIZITS) в USD

За сегодня изменение цены Vizits Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vizits Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Vizits Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Vizits Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,36%
30 дней$ 0-51,95%
60 дней$ 0-70,01%
90 дней$ 0--

Что такое Vizits Coin (VIZITS)

$VIZITS is a Solana-based meme coin created for community engagement within the social ecosystem of its official website, Vizits.io We are focused on trying to bring fresh users into crypto world, by promoting Vizits.io website where people can buy our meme coin. We utilize banners, pop-unders and rich-media ads to promote the website on web on in-app. We display detailed statistics of the website so that everyone could see the growth of the $VIZITS ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vizits Coin (VIZITS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vizits Coin (USD)

Сколько будет стоить Vizits Coin (VIZITS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vizits Coin (VIZITS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vizits Coin.

Проверьте прогноз цены Vizits Coin!

VIZITS на местную валюту

Токеномика Vizits Coin (VIZITS)

Понимание токеномики Vizits Coin (VIZITS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VIZITS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vizits Coin (VIZITS)

Сколько стоит Vizits Coin (VIZITS) на сегодня?
Актуальная цена VIZITS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VIZITS в USD?
Текущая цена VIZITS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vizits Coin?
Рыночная капитализация VIZITS составляет $ 38,92K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VIZITS?
Циркулирующее предложение VIZITS составляет 967,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VIZITS?
VIZITS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена VIZITS за все время (ATL)?
VIZITS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VIZITS?
Объем торгов за последние 24 часа для VIZITS составляет -- USD.
Вырастет ли VIZITS в цене в этом году?
VIZITS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VIZITS для более подробного анализа.
