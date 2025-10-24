Что такое Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses. It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype. By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

Источник Vault Finance (VFI) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Vault Finance (VFI)

Понимание токеномики Vault Finance (VFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vault Finance (VFI) Сколько стоит Vault Finance (VFI) на сегодня? Актуальная цена VFI в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VFI в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VFI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vault Finance? Рыночная капитализация VFI составляет $ 56,14K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VFI? Циркулирующее предложение VFI составляет 2,74B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VFI? VFI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена VFI за все время (ATL)? VFI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VFI? Объем торгов за последние 24 часа для VFI составляет -- USD . Вырастет ли VFI в цене в этом году? VFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VFI для более подробного анализа.

