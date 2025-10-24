Текущая цена Vault Finance сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VFI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Vault Finance сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены VFI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VFI прямо сейчас на MEXC.

Логотип Vault Finance

Цена Vault Finance (VFI)

Не в листинге

Текущая цена 1 VFI в USD:

--
----
+5,80%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Vault Finance (VFI) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:38:48 (UTC+8)

Информация о ценах Vault Finance (VFI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,29%

+5,89%

-33,61%

-33,61%

Текущая цена Vault Finance (VFI) составляет --. За последние 24 часа VFI торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VFI за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, VFI изменился на +0,29% за последний час, на +5,89% за 24 часа и на -33,61% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Vault Finance (VFI)

$ 56,14K
$ 56,14K$ 56,14K

--
----

$ 102,34K
$ 102,34K$ 102,34K

2,74B
2,74B 2,74B

4 999 863 210,441463
4 999 863 210,441463 4 999 863 210,441463

Текущая рыночная капитализация Vault Finance составляет $ 56,14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VFI составляет 2,74B, а общее предложение – 4999863210.441463. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 102,34K.

История цен Vault Finance (VFI) в USD

За сегодня изменение цены Vault Finance на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Vault Finance на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Vault Finance на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Vault Finance на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,89%
30 дней$ 0-55,28%
60 дней$ 0-53,89%
90 дней$ 0--

Что такое Vault Finance (VFI)

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses.

It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype.

By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Vault Finance (VFI)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Vault Finance (USD)

Сколько будет стоить Vault Finance (VFI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Vault Finance (VFI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Vault Finance.

Проверьте прогноз цены Vault Finance!

Токеномика Vault Finance (VFI)

Понимание токеномики Vault Finance (VFI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VFI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vault Finance (VFI)

Сколько стоит Vault Finance (VFI) на сегодня?
Актуальная цена VFI в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VFI в USD?
Текущая цена VFI в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Vault Finance?
Рыночная капитализация VFI составляет $ 56,14K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VFI?
Циркулирующее предложение VFI составляет 2,74B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VFI?
VFI достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена VFI за все время (ATL)?
VFI достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов VFI?
Объем торгов за последние 24 часа для VFI составляет -- USD.
Вырастет ли VFI в цене в этом году?
VFI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VFI для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Vault Finance (VFI)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.