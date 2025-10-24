Что такое Vantum (VANTUM)

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Vantum (VANTUM) Сколько стоит Vantum (VANTUM) на сегодня? Актуальная цена VANTUM в USD – 0,00000684 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VANTUM в USD? $ 0,00000684 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VANTUM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Vantum? Рыночная капитализация VANTUM составляет $ 6,77K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VANTUM? Циркулирующее предложение VANTUM составляет 990,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) VANTUM? VANTUM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00077476 USD . Какова была минимальная цена VANTUM за все время (ATL)? VANTUM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000636 USD . Каков объем торгов VANTUM? Объем торгов за последние 24 часа для VANTUM составляет -- USD . Вырастет ли VANTUM в цене в этом году? VANTUM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VANTUM для более подробного анализа.

