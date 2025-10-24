Что такое VANTA (VANTA)

Vanta — the apex of speed, precision, and instinct. Vanta — the apex of speed, precision, and instinct.

Прогноз цены VANTA (USD)

Сколько будет стоить VANTA (VANTA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов VANTA (VANTA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для VANTA.

VANTA на местную валюту

Токеномика VANTA (VANTA)

Понимание токеномики VANTA (VANTA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VANTA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о VANTA (VANTA) Сколько стоит VANTA (VANTA) на сегодня? Актуальная цена VANTA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена VANTA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена VANTA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация VANTA? Рыночная капитализация VANTA составляет $ 105,34K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение VANTA? Циркулирующее предложение VANTA составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) VANTA? VANTA достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена VANTA за все время (ATL)? VANTA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов VANTA? Объем торгов за последние 24 часа для VANTA составляет -- USD . Вырастет ли VANTA в цене в этом году? VANTA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VANTA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии VANTA (VANTA)