Согласно вашему прогнозу, Vanguard xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 331,62.

Согласно вашему прогнозу, Vanguard xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 348,201.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена VTIX составляет $ 365,6110 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена VTIX в 2028 году составит $ 383,8916 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VTIX в 2029 году составит $ 403,0861 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VTIX в 2030 году составит $ 423,2404 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Vanguard xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 689,4141.

В 2050 году цена Vanguard xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 1 122,9830.