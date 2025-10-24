Что такое USIC (USI)

$USI is the native token powering the USIC Labs ecosystem — a decentralized platform built to tokenize music and empower artists. USIC Labs transforms music into digital assets while offering innovative mini streaming tools that create new revenue channels and fan experiences. Explore a world of music, resources, and opportunities designed to support creators and reshape the future of audio ownership and access.

Токеномика USIC (USI)

Понимание токеномики USIC (USI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USIC (USI) Сколько стоит USIC (USI) на сегодня? Актуальная цена USI в USD – 0,00000107 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USI в USD? $ 0,00000107 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация USIC? Рыночная капитализация USI составляет $ 107,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USI? Циркулирующее предложение USI составляет 100,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) USI? USI достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000366 USD . Какова была минимальная цена USI за все время (ATL)? USI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000101 USD . Каков объем торгов USI? Объем торгов за последние 24 часа для USI составляет -- USD . Вырастет ли USI в цене в этом году? USI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USI для более подробного анализа.

