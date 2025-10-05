Текущая цена Useless Blockchain сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены USB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Useless Blockchain сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены USB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USB прямо сейчас на MEXC.

Цена Useless Blockchain (USB)

Не в листинге

Текущая цена 1 USB в USD:

--
----
0,00%1D
График цены Useless Blockchain (USB) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:19 (UTC+8)

Информация о ценах Useless Blockchain (USB) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2,58%

+2,58%

Текущая цена Useless Blockchain (USB) составляет --. За последние 24 часа USB торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USB за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, USB изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на +2,58% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Useless Blockchain (USB)

$ 13,58K
$ 13,58K$ 13,58K

--
----

$ 13,58K
$ 13,58K$ 13,58K

999,62M
999,62M 999,62M

999 620 532,038373
999 620 532,038373 999 620 532,038373

Текущая рыночная капитализация Useless Blockchain составляет $ 13,58K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USB составляет 999,62M, а общее предложение – 999620532.038373. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,58K.

История цен Useless Blockchain (USB) в USD

За сегодня изменение цены Useless Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Useless Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Useless Blockchain на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Useless Blockchain на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0+11,50%
60 дней$ 0+37,07%
90 дней$ 0--

Что такое Useless Blockchain (USB)

The most unreliable and pointless blockchain in existence.

https://x.com/uselesschain https://uselessblockchain.org

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Useless Blockchain (USB)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Useless Blockchain (USD)

Сколько будет стоить Useless Blockchain (USB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Useless Blockchain (USB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Useless Blockchain.

Проверьте прогноз цены Useless Blockchain!

Токеномика Useless Blockchain (USB)

Понимание токеномики Useless Blockchain (USB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USB прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Useless Blockchain (USB)

Сколько стоит Useless Blockchain (USB) на сегодня?
Актуальная цена USB в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USB в USD?
Текущая цена USB в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Useless Blockchain?
Рыночная капитализация USB составляет $ 13,58K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USB?
Циркулирующее предложение USB составляет 999,62M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USB?
USB достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена USB за все время (ATL)?
USB достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов USB?
Объем торгов за последние 24 часа для USB составляет -- USD.
Вырастет ли USB в цене в этом году?
USB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USB для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:12:19 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Useless Blockchain (USB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.