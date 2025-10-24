Что такое USDu (USDU)

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о USDu (USDU) Сколько стоит USDu (USDU) на сегодня? Актуальная цена USDU в USD – 1,0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USDU в USD? $ 1,0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USDU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация USDu? Рыночная капитализация USDU составляет $ 16,24M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USDU? Циркулирующее предложение USDU составляет 16,23M USD . Какова была максимальная цена (ATH) USDU? USDU достиг максимальной цены (ATH) в 1,011 USD . Какова была минимальная цена USDU за все время (ATL)? USDU достиг минимальной цены (ATL) в 0,990456 USD . Каков объем торгов USDU? Объем торгов за последние 24 часа для USDU составляет -- USD . Вырастет ли USDU в цене в этом году? USDU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USDU для более подробного анализа.

