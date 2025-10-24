Текущая цена Unstable States Dollar сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены USD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Unstable States Dollar сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены USD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены USD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о USD

Информация о цене USD

Официальный сайт USD

Токеномика USD

Прогноз цен USD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Unstable States Dollar

Цена Unstable States Dollar (USD)

Не в листинге

Текущая цена 1 USD в USD:

--
----
+24,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Unstable States Dollar (USD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:53 (UTC+8)

Информация о ценах Unstable States Dollar (USD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0019021
$ 0,0019021$ 0,0019021

$ 0
$ 0$ 0

+0,54%

+24,39%

-0,31%

-0,31%

Текущая цена Unstable States Dollar (USD) составляет --. За последние 24 часа USD торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена USD за все время составляет $ 0,0019021, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, USD изменился на +0,54% за последний час, на +24,39% за 24 часа и на -0,31% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unstable States Dollar (USD)

$ 39,38K
$ 39,38K$ 39,38K

--
----

$ 39,38K
$ 39,38K$ 39,38K

999,70M
999,70M 999,70M

999 704 070,541339
999 704 070,541339 999 704 070,541339

Текущая рыночная капитализация Unstable States Dollar составляет $ 39,38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение USD составляет 999,70M, а общее предложение – 999704070.541339. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 39,38K.

История цен Unstable States Dollar (USD) в USD

За сегодня изменение цены Unstable States Dollar на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Unstable States Dollar на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Unstable States Dollar на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Unstable States Dollar на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+24,39%
30 дней$ 0-83,35%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Unstable States Dollar (USD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Unstable States Dollar (USD)

Сколько будет стоить Unstable States Dollar (USD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unstable States Dollar (USD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unstable States Dollar.

Проверьте прогноз цены Unstable States Dollar!

USD на местную валюту

Токеномика Unstable States Dollar (USD)

Понимание токеномики Unstable States Dollar (USD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unstable States Dollar (USD)

Сколько стоит Unstable States Dollar (USD) на сегодня?
Актуальная цена USD в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена USD в USD?
Текущая цена USD в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unstable States Dollar?
Рыночная капитализация USD составляет $ 39,38K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение USD?
Циркулирующее предложение USD составляет 999,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) USD?
USD достиг максимальной цены (ATH) в 0,0019021 USD.
Какова была минимальная цена USD за все время (ATL)?
USD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов USD?
Объем торгов за последние 24 часа для USD составляет -- USD.
Вырастет ли USD в цене в этом году?
USD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:53 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Unstable States Dollar (USD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.