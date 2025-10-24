Что такое Unstable States Dollar (USD)

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and "stablecoins" are anything but, $USD proudly leans into volatility. It's not trying to stay at $1 it's daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let's BONK) as a top holder. The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto. Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn't your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

Сколько будет стоить Unstable States Dollar (USD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unstable States Dollar (USD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unstable States Dollar.

Понимание токеномики Unstable States Dollar (USD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена USD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unstable States Dollar (USD) Сколько стоит Unstable States Dollar (USD) на сегодня? Актуальная цена USD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена USD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена USD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Unstable States Dollar? Рыночная капитализация USD составляет $ 39,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение USD? Циркулирующее предложение USD составляет 999,70M USD . Какова была максимальная цена (ATH) USD? USD достиг максимальной цены (ATH) в 0,0019021 USD . Какова была минимальная цена USD за все время (ATL)? USD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов USD? Объем торгов за последние 24 часа для USD составляет -- USD . Вырастет ли USD в цене в этом году? USD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены USD для более подробного анализа.

