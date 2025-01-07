Цена Universal Operating System ($UOS)
Текущая цена Universal Operating System ($UOS) сегодня составляет 0.01432466 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 14.33M USD. Цена $UOS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Universal Operating System:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 3.35M USD
- Изменение цены Universal Operating System в течение дня составляет +65.23%
- Оборотное предложение составляет 999.94M USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене $UOS к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах $UOS.
За сегодня изменение цены Universal Operating System на USD составило $ +0.00565494.
За последние 30 дней изменение цены Universal Operating System на USD составило $ +1.2365311475.
За последние 60 дней изменение цены Universal Operating System на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Universal Operating System на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00565494
|+65.23%
|30 дней
|$ +1.2365311475
|+8,632.18%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Universal Operating System: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-9.04%
+65.23%
+999.42%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The Universal Operating System ($UOS) is a blockchain project designed to integrate human creativity with AI capabilities in a decentralized framework. Launched on November 18, 2024, $UOS aims to empower users to interact with AI agents, contribute to their development, and participate in a shared ecosystem. The project explores innovative applications such as autonomous AI swarms to create memecoins and other intelligent agents, offering both creative and practical solutions. With 1,670 holders and a growing Discord community of over 250 members, $UOS represents a collaborative approach to shaping the future of decentralized AI.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 $UOS к AUD
A$0.0227762094
|1 $UOS к GBP
￡0.0113164814
|1 $UOS к EUR
€0.013608427
|1 $UOS к USD
$0.01432466
|1 $UOS к MYR
RM0.0641744768
|1 $UOS к TRY
₺0.5062334844
|1 $UOS к JPY
¥2.257566416
|1 $UOS к RUB
₽1.53273862
|1 $UOS к INR
₹1.2279098552
|1 $UOS к IDR
Rp231.0428708798
|1 $UOS к PHP
₱0.8316897596
|1 $UOS к EGP
￡E.0.7254007824
|1 $UOS к BRL
R$0.0878101658
|1 $UOS к CAD
C$0.0204842638
|1 $UOS к BDT
৳1.7473220268
|1 $UOS к NGN
₦22.1400512494
|1 $UOS к UAH
₴0.6075088306
|1 $UOS к VES
Bs0.74488232
|1 $UOS к PKR
Rs4.0068938952
|1 $UOS к KZT
₸7.6032430348
|1 $UOS к THB
฿0.4940575234
|1 $UOS к TWD
NT$0.4685596286
|1 $UOS к CHF
Fr0.012892194
|1 $UOS к HKD
HK$0.1113026082
|1 $UOS к MAD
.د.م0.1436763398