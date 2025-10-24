Что такое Unicorn Meat (W🍖)

Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool's experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unicorn Meat (W🍖) Сколько стоит Unicorn Meat (W🍖) на сегодня? Актуальная цена W🍖 в USD – 0,01007164 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена W🍖 в USD? $ 0,01007164 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена W🍖 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Unicorn Meat? Рыночная капитализация W🍖 составляет $ 1,01M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение W🍖? Циркулирующее предложение W🍖 составляет 99,99M USD . Какова была максимальная цена (ATH) W🍖? W🍖 достиг максимальной цены (ATH) в 0,01772418 USD . Какова была минимальная цена W🍖 за все время (ATL)? W🍖 достиг минимальной цены (ATL) в 0,00259296 USD . Каков объем торгов W🍖? Объем торгов за последние 24 часа для W🍖 составляет -- USD . Вырастет ли W🍖 в цене в этом году? W🍖 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены W🍖 для более подробного анализа.

