Токеномика Unicorn Meat (W🍖) Откройте для себя ключевую информацию о Unicorn Meat (W🍖), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Unicorn Meat (W🍖) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Unicorn Meat (W🍖), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 767,02K Общее предложение: $ 99,99M Оборотное предложение: $ 99,99M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 767,02K Исторический максимум: $ 0,01772418 Исторический минимум: $ 0,00259296 Текущая цена: $ 0,00767087 Узнайте больше о цене Unicorn Meat (W🍖) Купить W🍖 сейчас!

Информация о Unicorn Meat (W🍖) Официальный сайт: https://www.unicornmeateth.com/ Whitepaper: https://gist.github.com/alexvandesande/eca0b87da89ab28fa50c

Токеномика Unicorn Meat (W🍖): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Unicorn Meat (W🍖) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов W🍖, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов W🍖. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой W🍖, изучите текущую цену W🍖!

Прогноз цены W🍖 Хотите узнать, куда может двигаться W🍖? Наша страница прогноза цены W🍖 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена W🍖 прямо сейчас!

