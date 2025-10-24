Текущая цена Unbagging The Ocean сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UNBAGGED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UNBAGGED прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Unbagging The Ocean сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены UNBAGGED к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены UNBAGGED прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о UNBAGGED

Информация о цене UNBAGGED

Официальный сайт UNBAGGED

Токеномика UNBAGGED

Прогноз цен UNBAGGED

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Unbagging The Ocean

Цена Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Не в листинге

Текущая цена 1 UNBAGGED в USD:

--
----
+8,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Unbagging The Ocean (UNBAGGED) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:11 (UTC+8)

Информация о ценах Unbagging The Ocean (UNBAGGED) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,84%

+8,75%

-42,26%

-42,26%

Текущая цена Unbagging The Ocean (UNBAGGED) составляет --. За последние 24 часа UNBAGGED торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена UNBAGGED за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, UNBAGGED изменился на +0,84% за последний час, на +8,75% за 24 часа и на -42,26% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

$ 24,34K
$ 24,34K$ 24,34K

--
----

$ 24,34K
$ 24,34K$ 24,34K

999,02M
999,02M 999,02M

999 024 705,9429704
999 024 705,9429704 999 024 705,9429704

Текущая рыночная капитализация Unbagging The Ocean составляет $ 24,34K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNBAGGED составляет 999,02M, а общее предложение – 999024705.9429704. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 24,34K.

История цен Unbagging The Ocean (UNBAGGED) в USD

За сегодня изменение цены Unbagging The Ocean на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Unbagging The Ocean на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Unbagging The Ocean на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Unbagging The Ocean на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+8,75%
30 дней$ 0+380,92%
60 дней$ 0+227,04%
90 дней$ 0--

Что такое Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

For every 1 sol in fees 3.3k bags are removed from the ocean. The great unbagging begins.

90% fees go directly to @TheOceanCleanup

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Unbagging The Ocean (USD)

Сколько будет стоить Unbagging The Ocean (UNBAGGED) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Unbagging The Ocean (UNBAGGED) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Unbagging The Ocean.

Проверьте прогноз цены Unbagging The Ocean!

UNBAGGED на местную валюту

Токеномика Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Понимание токеномики Unbagging The Ocean (UNBAGGED) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена UNBAGGED прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Сколько стоит Unbagging The Ocean (UNBAGGED) на сегодня?
Актуальная цена UNBAGGED в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена UNBAGGED в USD?
Текущая цена UNBAGGED в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Unbagging The Ocean?
Рыночная капитализация UNBAGGED составляет $ 24,34K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение UNBAGGED?
Циркулирующее предложение UNBAGGED составляет 999,02M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) UNBAGGED?
UNBAGGED достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена UNBAGGED за все время (ATL)?
UNBAGGED достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов UNBAGGED?
Объем торгов за последние 24 часа для UNBAGGED составляет -- USD.
Вырастет ли UNBAGGED в цене в этом году?
UNBAGGED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены UNBAGGED для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:37:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Unbagging The Ocean (UNBAGGED)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.