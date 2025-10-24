Текущая цена TTAJ сегодня составляет 0,00441978 USD. Следите за обновлениями цены TTAJ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TTAJ прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TTAJ сегодня составляет 0,00441978 USD. Следите за обновлениями цены TTAJ к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TTAJ прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TTAJ

Информация о цене TTAJ

Whitepaper TTAJ

Официальный сайт TTAJ

Токеномика TTAJ

Прогноз цен TTAJ

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип TTAJ

Цена TTAJ (TTAJ)

Не в листинге

Текущая цена 1 TTAJ в USD:

$0,00441485
$0,00441485$0,00441485
+0,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены TTAJ (TTAJ) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:36 (UTC+8)

Информация о ценах TTAJ (TTAJ) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00425301
$ 0,00425301$ 0,00425301
Мин 24Ч
$ 0,00442959
$ 0,00442959$ 0,00442959
Макс 24Ч

$ 0,00425301
$ 0,00425301$ 0,00425301

$ 0,00442959
$ 0,00442959$ 0,00442959

$ 0,00996565
$ 0,00996565$ 0,00996565

$ 0,00272401
$ 0,00272401$ 0,00272401

+0,31%

+0,89%

-0,28%

-0,28%

Текущая цена TTAJ (TTAJ) составляет $0,00441978. За последние 24 часа TTAJ торговался в диапазоне от $ 0,00425301 до $ 0,00442959, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TTAJ за все время составляет $ 0,00996565, а минимальная – $ 0,00272401.

Что касается краткосрочной динамики, TTAJ изменился на +0,31% за последний час, на +0,89% за 24 часа и на -0,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TTAJ (TTAJ)

$ 491,68K
$ 491,68K$ 491,68K

--
----

$ 491,68K
$ 491,68K$ 491,68K

111,00M
111,00M 111,00M

111 000 000,0
111 000 000,0 111 000 000,0

Текущая рыночная капитализация TTAJ составляет $ 491,68K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TTAJ составляет 111,00M, а общее предложение – 111000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 491,68K.

История цен TTAJ (TTAJ) в USD

За сегодня изменение цены TTAJ на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TTAJ на USD составило $ -0,0009373407.
За последние 60 дней изменение цены TTAJ на USD составило $ -0,0011126332.
За последние 90 дней изменение цены TTAJ на USD составило $ -0,001099273142869995.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,89%
30 дней$ -0,0009373407-21,20%
60 дней$ -0,0011126332-25,17%
90 дней$ -0,001099273142869995-19,91%

Что такое TTAJ (TTAJ)

The TTAJ digital currency project is a cutting-edge blockchain initiative designed to transform the crypto landscape with decentralization, security, and accessibility. Leveraging advanced blockchain technology, TTAJ offers a secure, transparent, and high-speed trading platform while ensuring user privacy. Its core mission is to eliminate intermediaries, empowering users with full control over their assets. The project integrates state-of-the-art security protocols to safeguard funds and data, alongside user-friendly solutions for global accessibility—regardless of location or expertise. Additionally, TTAJ fosters innovation by supporting developers in building next-gen decentralized applications (DApps). With its scalable, efficient, and inclusive ecosystem, TTAJ aims to drive the future of digital finance.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены TTAJ (USD)

Сколько будет стоить TTAJ (TTAJ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TTAJ (TTAJ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TTAJ.

Проверьте прогноз цены TTAJ!

TTAJ на местную валюту

Токеномика TTAJ (TTAJ)

Понимание токеномики TTAJ (TTAJ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TTAJ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TTAJ (TTAJ)

Сколько стоит TTAJ (TTAJ) на сегодня?
Актуальная цена TTAJ в USD – 0,00441978 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TTAJ в USD?
Текущая цена TTAJ в USD составляет $ 0,00441978. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TTAJ?
Рыночная капитализация TTAJ составляет $ 491,68K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TTAJ?
Циркулирующее предложение TTAJ составляет 111,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TTAJ?
TTAJ достиг максимальной цены (ATH) в 0,00996565 USD.
Какова была минимальная цена TTAJ за все время (ATL)?
TTAJ достиг минимальной цены (ATL) в 0,00272401 USD.
Каков объем торгов TTAJ?
Объем торгов за последние 24 часа для TTAJ составляет -- USD.
Вырастет ли TTAJ в цене в этом году?
TTAJ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TTAJ для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TTAJ (TTAJ)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.