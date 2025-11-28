Что такое TTAJ

Токеномика TTAJ (TTAJ) Откройте для себя ключевую информацию о TTAJ (TTAJ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен TTAJ (TTAJ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TTAJ (TTAJ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 322,07K $ 322,07K $ 322,07K Общее предложение: $ 111,00M $ 111,00M $ 111,00M Оборотное предложение: $ 111,00M $ 111,00M $ 111,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 322,07K $ 322,07K $ 322,07K Исторический максимум: $ 0,00996565 $ 0,00996565 $ 0,00996565 Исторический минимум: $ 0,00217406 $ 0,00217406 $ 0,00217406 Текущая цена: $ 0,00291156 $ 0,00291156 $ 0,00291156 Узнайте больше о цене TTAJ (TTAJ) Купить TTAJ сейчас!

Информация о TTAJ (TTAJ) Официальный сайт: https://ttajm.com Whitepaper: https://medium.com/@attajamm/ttaj-digital-currency-project-white-paper-a955d399af83

Токеномика TTAJ (TTAJ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TTAJ (TTAJ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TTAJ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TTAJ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TTAJ, изучите текущую цену TTAJ!

Прогноз цены TTAJ Хотите узнать, куда может двигаться TTAJ? Наша страница прогноза цены TTAJ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TTAJ прямо сейчас!

