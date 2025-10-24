Текущая цена Troll Dog сегодня составляет 0,00000964 USD. Следите за обновлениями цены TOBY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOBY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Troll Dog сегодня составляет 0,00000964 USD. Следите за обновлениями цены TOBY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TOBY прямо сейчас на MEXC.

Логотип Troll Dog

Цена Troll Dog (TOBY)

Не в листинге

Текущая цена 1 TOBY в USD:

-1,40%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Troll Dog (TOBY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:36:00 (UTC+8)

Информация о ценах Troll Dog (TOBY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000906
$ 0,00000906
Мин 24Ч
$ 0,00000978
$ 0,00000978
Макс 24Ч

$ 0,00000906
$ 0,00000906

$ 0,00000978
$ 0,00000978

$ 0,0009447
$ 0,0009447

$ 0,00000906
$ 0,00000906

-1,48%

-7,05%

-7,05%

Текущая цена Troll Dog (TOBY) составляет $0,00000964. За последние 24 часа TOBY торговался в диапазоне от $ 0,00000906 до $ 0,00000978, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TOBY за все время составляет $ 0,0009447, а минимальная – $ 0,00000906.

Что касается краткосрочной динамики, TOBY изменился на -- за последний час, на -1,48% за 24 часа и на -7,05% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Troll Dog (TOBY)

$ 9,61K
$ 9,61K

$ 9,61K
$ 9,61K

996,84M
996,84M

996 838 308,039171
996 838 308,039171

Текущая рыночная капитализация Troll Dog составляет $ 9,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TOBY составляет 996,84M, а общее предложение – 996838308.039171. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,61K.

История цен Troll Dog (TOBY) в USD

За сегодня изменение цены Troll Dog на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Troll Dog на USD составило $ -0,0000035924.
За последние 60 дней изменение цены Troll Dog на USD составило $ -0,0000065127.
За последние 90 дней изменение цены Troll Dog на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,48%
30 дней$ -0,0000035924-37,26%
60 дней$ -0,0000065127-67,55%
90 дней$ 0--

Что такое Troll Dog (TOBY)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Troll Dog (TOBY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Troll Dog (USD)

Сколько будет стоить Troll Dog (TOBY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Troll Dog (TOBY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Troll Dog.

Проверьте прогноз цены Troll Dog!

TOBY на местную валюту

Токеномика Troll Dog (TOBY)

Понимание токеномики Troll Dog (TOBY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TOBY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Troll Dog (TOBY)

Сколько стоит Troll Dog (TOBY) на сегодня?
Актуальная цена TOBY в USD – 0,00000964 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TOBY в USD?
Текущая цена TOBY в USD составляет $ 0,00000964. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Troll Dog?
Рыночная капитализация TOBY составляет $ 9,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TOBY?
Циркулирующее предложение TOBY составляет 996,84M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TOBY?
TOBY достиг максимальной цены (ATH) в 0,0009447 USD.
Какова была минимальная цена TOBY за все время (ATL)?
TOBY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000906 USD.
Каков объем торгов TOBY?
Объем торгов за последние 24 часа для TOBY составляет -- USD.
Вырастет ли TOBY в цене в этом году?
TOBY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TOBY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:36:00 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Troll Dog (TOBY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.