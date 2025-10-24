Текущая цена Treasury Coin сегодня составляет 0,00001184 USD. Следите за обновлениями цены TREASURY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TREASURY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Treasury Coin сегодня составляет 0,00001184 USD. Следите за обновлениями цены TREASURY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TREASURY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TREASURY

Информация о цене TREASURY

Официальный сайт TREASURY

Токеномика TREASURY

Прогноз цен TREASURY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Treasury Coin

Цена Treasury Coin (TREASURY)

Не в листинге

Текущая цена 1 TREASURY в USD:

--
----
+6,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Treasury Coin (TREASURY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:20 (UTC+8)

Информация о ценах Treasury Coin (TREASURY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001095
$ 0,00001095$ 0,00001095
Мин 24Ч
$ 0,00001187
$ 0,00001187$ 0,00001187
Макс 24Ч

$ 0,00001095
$ 0,00001095$ 0,00001095

$ 0,00001187
$ 0,00001187$ 0,00001187

$ 0,00037436
$ 0,00037436$ 0,00037436

$ 0,00001093
$ 0,00001093$ 0,00001093

-0,19%

+6,42%

+1,12%

+1,12%

Текущая цена Treasury Coin (TREASURY) составляет $0,00001184. За последние 24 часа TREASURY торговался в диапазоне от $ 0,00001095 до $ 0,00001187, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TREASURY за все время составляет $ 0,00037436, а минимальная – $ 0,00001093.

Что касается краткосрочной динамики, TREASURY изменился на -0,19% за последний час, на +6,42% за 24 часа и на +1,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Treasury Coin (TREASURY)

$ 11,79K
$ 11,79K$ 11,79K

--
----

$ 11,79K
$ 11,79K$ 11,79K

995,73M
995,73M 995,73M

995 732 500,783323
995 732 500,783323 995 732 500,783323

Текущая рыночная капитализация Treasury Coin составляет $ 11,79K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TREASURY составляет 995,73M, а общее предложение – 995732500.783323. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,79K.

История цен Treasury Coin (TREASURY) в USD

За сегодня изменение цены Treasury Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Treasury Coin на USD составило $ -0,0000031105.
За последние 60 дней изменение цены Treasury Coin на USD составило $ -0,0000047874.
За последние 90 дней изменение цены Treasury Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+6,42%
30 дней$ -0,0000031105-26,27%
60 дней$ -0,0000047874-40,43%
90 дней$ 0--

Что такое Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Treasury Coin (TREASURY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Treasury Coin (USD)

Сколько будет стоить Treasury Coin (TREASURY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Treasury Coin (TREASURY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Treasury Coin.

Проверьте прогноз цены Treasury Coin!

TREASURY на местную валюту

Токеномика Treasury Coin (TREASURY)

Понимание токеномики Treasury Coin (TREASURY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TREASURY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Treasury Coin (TREASURY)

Сколько стоит Treasury Coin (TREASURY) на сегодня?
Актуальная цена TREASURY в USD – 0,00001184 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TREASURY в USD?
Текущая цена TREASURY в USD составляет $ 0,00001184. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Treasury Coin?
Рыночная капитализация TREASURY составляет $ 11,79K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TREASURY?
Циркулирующее предложение TREASURY составляет 995,73M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TREASURY?
TREASURY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00037436 USD.
Какова была минимальная цена TREASURY за все время (ATL)?
TREASURY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001093 USD.
Каков объем торгов TREASURY?
Объем торгов за последние 24 часа для TREASURY составляет -- USD.
Вырастет ли TREASURY в цене в этом году?
TREASURY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TREASURY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:35:20 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Treasury Coin (TREASURY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.