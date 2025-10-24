Что такое Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here's how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards $100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault. As the treasury grows, the floor price increases. Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn't hurt, it builds the floor. It's a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn't just a token, it's a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

Источник Treasury Coin (TREASURY) Официальный веб-сайт

Токеномика Treasury Coin (TREASURY)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Treasury Coin (TREASURY) Сколько стоит Treasury Coin (TREASURY) на сегодня? Актуальная цена TREASURY в USD – 0,00001184 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TREASURY в USD? $ 0,00001184 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TREASURY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Treasury Coin? Рыночная капитализация TREASURY составляет $ 11,79K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TREASURY? Циркулирующее предложение TREASURY составляет 995,73M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TREASURY? TREASURY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00037436 USD . Какова была минимальная цена TREASURY за все время (ATL)? TREASURY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001093 USD . Каков объем торгов TREASURY? Объем торгов за последние 24 часа для TREASURY составляет -- USD . Вырастет ли TREASURY в цене в этом году? TREASURY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TREASURY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Treasury Coin (TREASURY)