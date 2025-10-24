Текущая цена Transfidelity сегодня составляет 0,421979 USD. Следите за обновлениями цены FIDEL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIDEL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Transfidelity сегодня составляет 0,421979 USD. Следите за обновлениями цены FIDEL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIDEL прямо сейчас на MEXC.

Логотип Transfidelity

Цена Transfidelity (FIDEL)

Не в листинге

Текущая цена 1 FIDEL в USD:

$0,424153
+2,60%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Transfidelity (FIDEL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:18:05 (UTC+8)

Информация о ценах Transfidelity (FIDEL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,391559
Мин 24Ч
$ 0,426718
Макс 24Ч

$ 0,391559
$ 0,426718
$ 0,8633
$ 0,391559
-0,09%

+2,14%

-3,57%

-3,57%

Текущая цена Transfidelity (FIDEL) составляет $0,421979. За последние 24 часа FIDEL торговался в диапазоне от $ 0,391559 до $ 0,426718, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FIDEL за все время составляет $ 0,8633, а минимальная – $ 0,391559.

Что касается краткосрочной динамики, FIDEL изменился на -0,09% за последний час, на +2,14% за 24 часа и на -3,57% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Transfidelity (FIDEL)

$ 426,61K
--
$ 426,61K
1,00M
1 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Transfidelity составляет $ 426,61K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FIDEL составляет 1,00M, а общее предложение – 1000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 426,61K.

История цен Transfidelity (FIDEL) в USD

За сегодня изменение цены Transfidelity на USD составило $ +0,00885641.
За последние 30 дней изменение цены Transfidelity на USD составило $ -0,1509688949.
За последние 60 дней изменение цены Transfidelity на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Transfidelity на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00885641+2,14%
30 дней$ -0,1509688949-35,77%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Transfidelity (FIDEL)

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates.

Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia.

Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру.

Источник Transfidelity (FIDEL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Transfidelity (USD)

Сколько будет стоить Transfidelity (FIDEL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Transfidelity (FIDEL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Transfidelity.

Проверьте прогноз цены Transfidelity!

FIDEL на местную валюту

Токеномика Transfidelity (FIDEL)

Понимание токеномики Transfidelity (FIDEL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIDEL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Transfidelity (FIDEL)

Сколько стоит Transfidelity (FIDEL) на сегодня?
Актуальная цена FIDEL в USD – 0,421979 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FIDEL в USD?
Текущая цена FIDEL в USD составляет $ 0,421979. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Transfidelity?
Рыночная капитализация FIDEL составляет $ 426,61K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FIDEL?
Циркулирующее предложение FIDEL составляет 1,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FIDEL?
FIDEL достиг максимальной цены (ATH) в 0,8633 USD.
Какова была минимальная цена FIDEL за все время (ATL)?
FIDEL достиг минимальной цены (ATL) в 0,391559 USD.
Каков объем торгов FIDEL?
Объем торгов за последние 24 часа для FIDEL составляет -- USD.
Вырастет ли FIDEL в цене в этом году?
FIDEL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIDEL для более подробного анализа.
