Что такое TNC (TECHIE)

Techs Network Coin (Techie) is a BEP-20 utility token powering the Techs Network Platform — a decentralized, knowledge-sharing ecosystem designed for IT professionals and organizations. The platform offers live technical help, communities, jobs, training, events, profile-based scoring, and project collaboration tools. Techie enables seamless in-platform transactions, incentivizes contributions, and facilitates access to premium services. It also plays a central role in governance, licensing, and platform expansion. With limited supply and high utility demand, Techie aims to bridge the gap between IT engagement and digital finance.

Сколько будет стоить TNC (TECHIE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TNC (TECHIE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TNC.

Понимание токеномики TNC (TECHIE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TECHIE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TNC (TECHIE) Сколько стоит TNC (TECHIE) на сегодня? Актуальная цена TECHIE в USD – 0,00013003 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TECHIE в USD? $ 0,00013003 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TECHIE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TNC? Рыночная капитализация TECHIE составляет $ 9,56K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TECHIE? Циркулирующее предложение TECHIE составляет 73,02M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TECHIE? TECHIE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00348034 USD . Какова была минимальная цена TECHIE за все время (ATL)? TECHIE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00006904 USD . Каков объем торгов TECHIE? Объем торгов за последние 24 часа для TECHIE составляет -- USD . Вырастет ли TECHIE в цене в этом году? TECHIE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TECHIE для более подробного анализа.

