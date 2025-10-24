Текущая цена thesis cat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUANT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUANT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена thesis cat сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены QUANT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены QUANT прямо сейчас на MEXC.

Цена thesis cat (QUANT)

Текущая цена 1 QUANT в USD:

Страница обновлена: 2025-10-24 02:34:02 (UTC+8)

Информация о ценах thesis cat (QUANT) (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00289093
$ 0,00289093$ 0,00289093

$ 0
$ 0$ 0

Текущая цена thesis cat (QUANT) составляет --. За последние 24 часа QUANT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена QUANT за все время составляет $ 0,00289093, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, QUANT изменился на +0,04% за последний час, на +5,51% за 24 часа и на -3,80% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация thesis cat (QUANT)

$ 19,87K
$ 19,87K$ 19,87K

--
----

$ 19,87K
$ 19,87K$ 19,87K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 023,0
999 998 023,0 999 998 023,0

Текущая рыночная капитализация thesis cat составляет $ 19,87K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение QUANT составляет 1000,00M, а общее предложение – 999998023.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,87K.

История цен thesis cat (QUANT) в USD

За сегодня изменение цены thesis cat на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены thesis cat на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены thesis cat на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены thesis cat на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,51%
30 дней$ 0-20,20%
60 дней$ 0-22,41%
90 дней$ 0--

Что такое thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

Прогноз цены thesis cat (USD)

Сколько будет стоить thesis cat (QUANT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов thesis cat (QUANT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для thesis cat.

Токеномика thesis cat (QUANT)

Понимание токеномики thesis cat (QUANT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена QUANT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о thesis cat (QUANT)

Сколько стоит thesis cat (QUANT) на сегодня?
Актуальная цена QUANT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена QUANT в USD?
Текущая цена QUANT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация thesis cat?
Рыночная капитализация QUANT составляет $ 19,87K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение QUANT?
Циркулирующее предложение QUANT составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) QUANT?
QUANT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00289093 USD.
Какова была минимальная цена QUANT за все время (ATL)?
QUANT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов QUANT?
Объем торгов за последние 24 часа для QUANT составляет -- USD.
Вырастет ли QUANT в цене в этом году?
QUANT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены QUANT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:34:02 (UTC+8)

