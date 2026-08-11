Какова текущая цена The Official 89 Coin?

Живая цена The Official 89 Coin (89) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает The Official 89 Coin на рынке?

В настоящее время The Official 89 Coin находится на 6850-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2995847.4867716864000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов 89 в обращении?

Количество токенов 89 в обращении составляет 776157650.2384387 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен The Official 89 Coin за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена The Official 89 Coin колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько The Official 89 Coin удалён от своего максимума и минимума за всё время?

The Official 89 Coin достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется 89?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для The Official 89 Coin?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Meme,Ethereum Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.