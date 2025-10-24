Что такое Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world. Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Tharwa USD (THUSD) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Tharwa USD (USD)

Сколько будет стоить Tharwa USD (THUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tharwa USD (THUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tharwa USD.

Проверьте прогноз цены Tharwa USD!

THUSD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Tharwa USD (THUSD)

Понимание токеномики Tharwa USD (THUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена THUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tharwa USD (THUSD) Сколько стоит Tharwa USD (THUSD) на сегодня? Актуальная цена THUSD в USD – 0,99992 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена THUSD в USD? $ 0,99992 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена THUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Tharwa USD? Рыночная капитализация THUSD составляет $ 679,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение THUSD? Циркулирующее предложение THUSD составляет 679,40K USD . Какова была максимальная цена (ATH) THUSD? THUSD достиг максимальной цены (ATH) в 1,085 USD . Какова была минимальная цена THUSD за все время (ATL)? THUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,873839 USD . Каков объем торгов THUSD? Объем торгов за последние 24 часа для THUSD составляет -- USD . Вырастет ли THUSD в цене в этом году? THUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены THUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Tharwa USD (THUSD)