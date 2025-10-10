Токеномика Tharwa USD (THUSD)

Токеномика Tharwa USD (THUSD)

Откройте для себя ключевую информацию о Tharwa USD (THUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:25:42 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Tharwa USD (THUSD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tharwa USD (THUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 667,68K
$ 667,68K$ 667,68K
Общее предложение:
$ 3,58M
$ 3,58M$ 3,58M
Оборотное предложение:
$ 668,92K
$ 668,92K$ 668,92K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,58M
$ 3,58M$ 3,58M
Исторический максимум:
$ 1,011
$ 1,011$ 1,011
Исторический минимум:
$ 0,873839
$ 0,873839$ 0,873839
Текущая цена:
$ 0,998145
$ 0,998145$ 0,998145

Информация о Tharwa USD (THUSD)

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

Официальный сайт:
https://tharwa.finance/

Токеномика Tharwa USD (THUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tharwa USD (THUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THUSD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THUSD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THUSD, изучите текущую цену THUSD!

Прогноз цены THUSD

Хотите узнать, куда может двигаться THUSD? Наша страница прогноза цены THUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»