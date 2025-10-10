Токеномика Tharwa USD (THUSD) Откройте для себя ключевую информацию о Tharwa USD (THUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Tharwa USD (THUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tharwa USD (THUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 667,68K $ 667,68K $ 667,68K Общее предложение: $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Оборотное предложение: $ 668,92K $ 668,92K $ 668,92K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,58M $ 3,58M $ 3,58M Исторический максимум: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 Исторический минимум: $ 0,873839 $ 0,873839 $ 0,873839 Текущая цена: $ 0,998145 $ 0,998145 $ 0,998145 Узнайте больше о цене Tharwa USD (THUSD) Купить THUSD сейчас!

Информация о Tharwa USD (THUSD) Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world. Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds. By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world. Официальный сайт: https://tharwa.finance/

Токеномика Tharwa USD (THUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tharwa USD (THUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THUSD, изучите текущую цену THUSD!

Прогноз цены THUSD Хотите узнать, куда может двигаться THUSD? Наша страница прогноза цены THUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена THUSD прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!