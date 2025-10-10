Токеномика Tharwa USD (THUSD)
Токеномика и анализ цен Tharwa USD (THUSD)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tharwa USD (THUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Tharwa USD (THUSD)
Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.
By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.
Токеномика Tharwa USD (THUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Tharwa USD (THUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов THUSD, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов THUSD.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THUSD, изучите текущую цену THUSD!
Прогноз цены THUSD
Хотите узнать, куда может двигаться THUSD? Наша страница прогноза цены THUSD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»