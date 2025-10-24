Что такое TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TAXY NETWORK (TAXY) Сколько стоит TAXY NETWORK (TAXY) на сегодня? Актуальная цена TAXY в USD – 0,0000179 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена TAXY в USD? $ 0,0000179 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена TAXY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация TAXY NETWORK? Рыночная капитализация TAXY составляет $ 17,89K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение TAXY? Циркулирующее предложение TAXY составляет 999,79M USD . Какова была максимальная цена (ATH) TAXY? TAXY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00002173 USD . Какова была минимальная цена TAXY за все время (ATL)? TAXY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001396 USD . Каков объем торгов TAXY? Объем торгов за последние 24 часа для TAXY составляет -- USD . Вырастет ли TAXY в цене в этом году? TAXY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAXY для более подробного анализа.

