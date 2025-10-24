Текущая цена TAXY NETWORK сегодня составляет 0,0000179 USD. Следите за обновлениями цены TAXY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAXY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена TAXY NETWORK сегодня составляет 0,0000179 USD. Следите за обновлениями цены TAXY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TAXY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о TAXY

Информация о цене TAXY

Официальный сайт TAXY

Токеномика TAXY

Прогноз цен TAXY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип TAXY NETWORK

Цена TAXY NETWORK (TAXY)

Не в листинге

Текущая цена 1 TAXY в USD:

--
----
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены TAXY NETWORK (TAXY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:31:03 (UTC+8)

Информация о ценах TAXY NETWORK (TAXY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00002173
$ 0,00002173$ 0,00002173

$ 0,00001396
$ 0,00001396$ 0,00001396

--

--

0,00%

0,00%

Текущая цена TAXY NETWORK (TAXY) составляет $0,0000179. За последние 24 часа TAXY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TAXY за все время составляет $ 0,00002173, а минимальная – $ 0,00001396.

Что касается краткосрочной динамики, TAXY изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация TAXY NETWORK (TAXY)

$ 17,89K
$ 17,89K$ 17,89K

--
----

$ 17,89K
$ 17,89K$ 17,89K

999,79M
999,79M 999,79M

999 790 333,9637141
999 790 333,9637141 999 790 333,9637141

Текущая рыночная капитализация TAXY NETWORK составляет $ 17,89K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TAXY составляет 999,79M, а общее предложение – 999790333.9637141. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,89K.

История цен TAXY NETWORK (TAXY) в USD

За сегодня изменение цены TAXY NETWORK на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены TAXY NETWORK на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены TAXY NETWORK на USD составило $ +0,0000003629.
За последние 90 дней изменение цены TAXY NETWORK на USD составило $ -0,000000421589468864765.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ +0,0000003629+2,03%
90 дней$ -0,000000421589468864765-2,30%

Что такое TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник TAXY NETWORK (TAXY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены TAXY NETWORK (USD)

Сколько будет стоить TAXY NETWORK (TAXY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов TAXY NETWORK (TAXY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для TAXY NETWORK.

Проверьте прогноз цены TAXY NETWORK!

TAXY на местную валюту

Токеномика TAXY NETWORK (TAXY)

Понимание токеномики TAXY NETWORK (TAXY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TAXY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о TAXY NETWORK (TAXY)

Сколько стоит TAXY NETWORK (TAXY) на сегодня?
Актуальная цена TAXY в USD – 0,0000179 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TAXY в USD?
Текущая цена TAXY в USD составляет $ 0,0000179. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация TAXY NETWORK?
Рыночная капитализация TAXY составляет $ 17,89K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TAXY?
Циркулирующее предложение TAXY составляет 999,79M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TAXY?
TAXY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00002173 USD.
Какова была минимальная цена TAXY за все время (ATL)?
TAXY достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001396 USD.
Каков объем торгов TAXY?
Объем торгов за последние 24 часа для TAXY составляет -- USD.
Вырастет ли TAXY в цене в этом году?
TAXY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TAXY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:31:03 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TAXY NETWORK (TAXY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.