Токеномика TAXY NETWORK (TAXY) Откройте для себя ключевую информацию о TAXY NETWORK (TAXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен TAXY NETWORK (TAXY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAXY NETWORK (TAXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 17.89K $ 17.89K $ 17.89K Общее предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M Оборотное предложение: $ 999.79M $ 999.79M $ 999.79M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.89K $ 17.89K $ 17.89K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене TAXY NETWORK (TAXY) Купить TAXY сейчас!

Информация о TAXY NETWORK (TAXY) TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation. TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation. Официальный сайт: https://taxy.network/

Токеномика TAXY NETWORK (TAXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TAXY NETWORK (TAXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TAXY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TAXY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAXY, изучите текущую цену TAXY!

Прогноз цены TAXY Хотите узнать, куда может двигаться TAXY? Наша страница прогноза цены TAXY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TAXY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!