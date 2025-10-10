Токеномика TAXY NETWORK (TAXY)

Токеномика TAXY NETWORK (TAXY)

Откройте для себя ключевую информацию о TAXY NETWORK (TAXY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:38:26 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен TAXY NETWORK (TAXY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене TAXY NETWORK (TAXY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 17.89K
$ 17.89K$ 17.89K
Общее предложение:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
Оборотное предложение:
$ 999.79M
$ 999.79M$ 999.79M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 17.89K
$ 17.89K$ 17.89K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Информация о TAXY NETWORK (TAXY)

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

Официальный сайт:
https://taxy.network/

Токеномика TAXY NETWORK (TAXY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики TAXY NETWORK (TAXY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TAXY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TAXY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TAXY, изучите текущую цену TAXY!

Прогноз цены TAXY

Хотите узнать, куда может двигаться TAXY? Наша страница прогноза цены TAXY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»