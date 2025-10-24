Информация о ценах Taboo (TABOO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа: $ 0 $ 0 $ 0 Мин 24Ч $ 0 $ 0 $ 0 Макс 24Ч Мин 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Макс 24Ч $ 0$ 0 $ 0 Рекордный максимум $ 0,063936$ 0,063936 $ 0,063936 Наименьшая цена $ 0$ 0 $ 0 Изменение цены (1Ч) -- Изменение цены (1Д) +1,10% Изменение цены (7Д) -5,28% Изменение цены (7Д) -5,28%

Текущая цена Taboo (TABOO) составляет --. За последние 24 часа TABOO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TABOO за все время составляет $ 0,063936, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, TABOO изменился на -- за последний час, на +1,10% за 24 часа и на -5,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Taboo (TABOO)

Рыночная капитализация $ 421,77K$ 421,77K $ 421,77K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 421,77K$ 421,77K $ 421,77K Оборотное предложение 9,78B 9,78B 9,78B Общее предложение 9 782 678 080,0 9 782 678 080,0 9 782 678 080,0

Текущая рыночная капитализация Taboo составляет $ 421,77K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение TABOO составляет 9,78B, а общее предложение – 9782678080.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 421,77K.