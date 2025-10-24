Текущая цена Synthetix sUSD сегодня составляет 0,992722 USD. Следите за обновлениями цены SUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUSD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Synthetix sUSD сегодня составляет 0,992722 USD. Следите за обновлениями цены SUSD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUSD прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о SUSD

Информация о цене SUSD

Официальный сайт SUSD

Токеномика SUSD

Прогноз цен SUSD

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Synthetix sUSD

Цена Synthetix sUSD (SUSD)

Не в листинге

Текущая цена 1 SUSD в USD:

$0,992628
$0,992628$0,992628
-0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Synthetix sUSD (SUSD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:18 (UTC+8)

Информация о ценах Synthetix sUSD (SUSD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,991823
$ 0,991823$ 0,991823
Мин 24Ч
$ 0,998742
$ 0,998742$ 0,998742
Макс 24Ч

$ 0,991823
$ 0,991823$ 0,991823

$ 0,998742
$ 0,998742$ 0,998742

$ 2,45
$ 2,45$ 2,45

$ 0,429697
$ 0,429697$ 0,429697

-0,00%

-0,37%

-0,08%

-0,08%

Текущая цена Synthetix sUSD (SUSD) составляет $0,992722. За последние 24 часа SUSD торговался в диапазоне от $ 0,991823 до $ 0,998742, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUSD за все время составляет $ 2,45, а минимальная – $ 0,429697.

Что касается краткосрочной динамики, SUSD изменился на -0,00% за последний час, на -0,37% за 24 часа и на -0,08% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Synthetix sUSD (SUSD)

$ 43,35M
$ 43,35M$ 43,35M

--
----

$ 43,35M
$ 43,35M$ 43,35M

43,55M
43,55M 43,55M

43 549 469,47020442
43 549 469,47020442 43 549 469,47020442

Текущая рыночная капитализация Synthetix sUSD составляет $ 43,35M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUSD составляет 43,55M, а общее предложение – 43549469.47020442. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,35M.

История цен Synthetix sUSD (SUSD) в USD

За сегодня изменение цены Synthetix sUSD на USD составило $ -0,0037765097724282.
За последние 30 дней изменение цены Synthetix sUSD на USD составило $ +0,0251848607.
За последние 60 дней изменение цены Synthetix sUSD на USD составило $ +0,0080928682.
За последние 90 дней изменение цены Synthetix sUSD на USD составило $ +0,0617934526583749.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0037765097724282-0,37%
30 дней$ +0,0251848607+2,54%
60 дней$ +0,0080928682+0,82%
90 дней$ +0,0617934526583749+6,64%

Что такое Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Synthetix sUSD (SUSD)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Synthetix sUSD (USD)

Сколько будет стоить Synthetix sUSD (SUSD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Synthetix sUSD (SUSD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Synthetix sUSD.

Проверьте прогноз цены Synthetix sUSD!

SUSD на местную валюту

Токеномика Synthetix sUSD (SUSD)

Понимание токеномики Synthetix sUSD (SUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Synthetix sUSD (SUSD)

Сколько стоит Synthetix sUSD (SUSD) на сегодня?
Актуальная цена SUSD в USD – 0,992722 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUSD в USD?
Текущая цена SUSD в USD составляет $ 0,992722. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Synthetix sUSD?
Рыночная капитализация SUSD составляет $ 43,35M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUSD?
Циркулирующее предложение SUSD составляет 43,55M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUSD?
SUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,45 USD.
Какова была минимальная цена SUSD за все время (ATL)?
SUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,429697 USD.
Каков объем торгов SUSD?
Объем торгов за последние 24 часа для SUSD составляет -- USD.
Вырастет ли SUSD в цене в этом году?
SUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUSD для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Synthetix sUSD (SUSD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.