Что такое Synthetix sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

Токеномика Synthetix sUSD (SUSD)

Понимание токеномики Synthetix sUSD (SUSD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUSD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Synthetix sUSD (SUSD) Сколько стоит Synthetix sUSD (SUSD) на сегодня? Актуальная цена SUSD в USD – 0,992722 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SUSD в USD? $ 0,992722 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SUSD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Synthetix sUSD? Рыночная капитализация SUSD составляет $ 43,35M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SUSD? Циркулирующее предложение SUSD составляет 43,55M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SUSD? SUSD достиг максимальной цены (ATH) в 2,45 USD . Какова была минимальная цена SUSD за все время (ATL)? SUSD достиг минимальной цены (ATL) в 0,429697 USD . Каков объем торгов SUSD? Объем торгов за последние 24 часа для SUSD составляет -- USD . Вырастет ли SUSD в цене в этом году? SUSD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUSD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Synthetix sUSD (SUSD)