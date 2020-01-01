Токеномика Synk (SYNK) Откройте для себя ключевую информацию о Synk (SYNK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synk (SYNK) Synk is a next-generation decentralized operating system (DeOS) designed to offer a secure, private, and anonymous environment for users and developers in the Web 3.0 space. By combining state-of-the-art cryptographic technologies with a decentralized infrastructure, Synk ensures that all user activities are protected from third-party interference. The project’s main goal is to empower individuals and organizations to interact in a truly trustless ecosystem, where every action is safeguarded by encryption and decentralization. Официальный сайт: https://synk.ws Купить SYNK сейчас!

Токеномика и анализ цен Synk (SYNK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synk (SYNK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,37M $ 2,37M $ 2,37M Исторический максимум: $ 0,087519 $ 0,087519 $ 0,087519 Исторический минимум: $ 0,00692709 $ 0,00692709 $ 0,00692709 Текущая цена: $ 0,02373596 $ 0,02373596 $ 0,02373596 Узнайте больше о цене Synk (SYNK)

Токеномика Synk (SYNK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synk (SYNK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNK, изучите текущую цену SYNK!

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