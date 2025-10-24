Текущая цена sun wukong сегодня составляет 0,00000852 USD. Следите за обновлениями цены WUKONG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WUKONG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена sun wukong сегодня составляет 0,00000852 USD. Следите за обновлениями цены WUKONG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WUKONG прямо сейчас на MEXC.

Логотип sun wukong

Цена sun wukong (WUKONG)

Не в листинге

Текущая цена 1 WUKONG в USD:

--
----
+2,40%1D
USD
График цены sun wukong (WUKONG) в реальном времени
Информация о ценах sun wukong (WUKONG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00000765
$ 0,00000765$ 0,00000765
Мин 24Ч
$ 0,00000895
$ 0,00000895$ 0,00000895
Макс 24Ч

$ 0,00000765
$ 0,00000765$ 0,00000765

$ 0,00000895
$ 0,00000895$ 0,00000895

$ 0,00101444
$ 0,00101444$ 0,00101444

$ 0,00000765
$ 0,00000765$ 0,00000765

-0,39%

+2,44%

-9,16%

-9,16%

Текущая цена sun wukong (WUKONG) составляет $0,00000852. За последние 24 часа WUKONG торговался в диапазоне от $ 0,00000765 до $ 0,00000895, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WUKONG за все время составляет $ 0,00101444, а минимальная – $ 0,00000765.

Что касается краткосрочной динамики, WUKONG изменился на -0,39% за последний час, на +2,44% за 24 часа и на -9,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация sun wukong (WUKONG)

$ 8,51K
$ 8,51K$ 8,51K

--
----

$ 8,51K
$ 8,51K$ 8,51K

999,72M
999,72M 999,72M

999 723 088,147353
999 723 088,147353 999 723 088,147353

Текущая рыночная капитализация sun wukong составляет $ 8,51K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WUKONG составляет 999,72M, а общее предложение – 999723088.147353. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,51K.

История цен sun wukong (WUKONG) в USD

За сегодня изменение цены sun wukong на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены sun wukong на USD составило $ -0,0000020197.
За последние 60 дней изменение цены sun wukong на USD составило $ -0,0000029054.
За последние 90 дней изменение цены sun wukong на USD составило $ -0,000025248612176397105.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2,44%
30 дней$ -0,0000020197-23,70%
60 дней$ -0,0000029054-34,10%
90 дней$ -0,000025248612176397105-74,76%

Что такое sun wukong (WUKONG)

孙悟空在链上。Not a legend. A signal.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены sun wukong (USD)

Сколько будет стоить sun wukong (WUKONG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов sun wukong (WUKONG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для sun wukong.

Проверьте прогноз цены sun wukong!

WUKONG на местную валюту

Токеномика sun wukong (WUKONG)

Понимание токеномики sun wukong (WUKONG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WUKONG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о sun wukong (WUKONG)

Сколько стоит sun wukong (WUKONG) на сегодня?
Актуальная цена WUKONG в USD – 0,00000852 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WUKONG в USD?
Текущая цена WUKONG в USD составляет $ 0,00000852. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация sun wukong?
Рыночная капитализация WUKONG составляет $ 8,51K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WUKONG?
Циркулирующее предложение WUKONG составляет 999,72M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WUKONG?
WUKONG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00101444 USD.
Какова была минимальная цена WUKONG за все время (ATL)?
WUKONG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000765 USD.
Каков объем торгов WUKONG?
Объем торгов за последние 24 часа для WUKONG составляет -- USD.
Вырастет ли WUKONG в цене в этом году?
WUKONG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WUKONG для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.