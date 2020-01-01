Токеномика Summer Point Token (SUMX) Откройте для себя ключевую информацию о Summer Point Token (SUMX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Summer Point Token (SUMX) The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges. Официальный сайт: https://summerpointtoken.finance Купить SUMX сейчас!

Токеномика и анализ цен Summer Point Token (SUMX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Summer Point Token (SUMX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 13,86M $ 13,86M $ 13,86M Общее предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M Оборотное предложение: $ 900,00M $ 900,00M $ 900,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,86M $ 13,86M $ 13,86M Исторический максимум: $ 0,01769242 $ 0,01769242 $ 0,01769242 Исторический минимум: $ 0,01234994 $ 0,01234994 $ 0,01234994 Текущая цена: $ 0,01538301 $ 0,01538301 $ 0,01538301 Узнайте больше о цене Summer Point Token (SUMX)

Токеномика Summer Point Token (SUMX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Summer Point Token (SUMX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SUMX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SUMX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SUMX, изучите текущую цену SUMX!

Прогноз цены SUMX Хотите узнать, куда может двигаться SUMX? Наша страница прогноза цены SUMX объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена SUMX прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!