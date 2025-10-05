Что такое Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

Токеномика Summer Point Token (SUMX)

Понимание токеномики Summer Point Token (SUMX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUMX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Summer Point Token (SUMX) Сколько стоит Summer Point Token (SUMX) на сегодня? Актуальная цена SUMX в USD – 0,01123861 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена SUMX в USD? $ 0,01123861 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена SUMX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Summer Point Token? Рыночная капитализация SUMX составляет $ 10,11M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение SUMX? Циркулирующее предложение SUMX составляет 900,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) SUMX? SUMX достиг максимальной цены (ATH) в 0,01769242 USD . Какова была минимальная цена SUMX за все время (ATL)? SUMX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01050959 USD . Каков объем торгов SUMX? Объем торгов за последние 24 часа для SUMX составляет -- USD . Вырастет ли SUMX в цене в этом году? SUMX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUMX для более подробного анализа.

