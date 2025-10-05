Текущая цена Summer Point Token сегодня составляет 0,01123861 USD. Следите за обновлениями цены SUMX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUMX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Summer Point Token сегодня составляет 0,01123861 USD. Следите за обновлениями цены SUMX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены SUMX прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 SUMX в USD:

$0,01123861
+2,80%1D
mexc
USD
График цены Summer Point Token (SUMX) в реальном времени
Информация о ценах Summer Point Token (SUMX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01089369
Мин 24Ч
$ 0,01123871
Макс 24Ч

$ 0,01089369
$ 0,01123871
$ 0,01769242
$ 0,01050959
--

+2,92%

+1,23%

+1,23%

Текущая цена Summer Point Token (SUMX) составляет $0,01123861. За последние 24 часа SUMX торговался в диапазоне от $ 0,01089369 до $ 0,01123871, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена SUMX за все время составляет $ 0,01769242, а минимальная – $ 0,01050959.

Что касается краткосрочной динамики, SUMX изменился на -- за последний час, на +2,92% за 24 часа и на +1,23% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Summer Point Token (SUMX)

$ 10,11M
--
$ 10,11M
900,00M
900 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Summer Point Token составляет $ 10,11M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение SUMX составляет 900,00M, а общее предложение – 900000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,11M.

История цен Summer Point Token (SUMX) в USD

За сегодня изменение цены Summer Point Token на USD составило $ +0,00031908.
За последние 30 дней изменение цены Summer Point Token на USD составило $ -0,0002451691.
За последние 60 дней изменение цены Summer Point Token на USD составило $ -0,0005282214.
За последние 90 дней изменение цены Summer Point Token на USD составило $ -0,003011774822760124.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00031908+2,92%
30 дней$ -0,0002451691-2,18%
60 дней$ -0,0005282214-4,70%
90 дней$ -0,003011774822760124-21,13%

Что такое Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Summer Point Token (SUMX)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Summer Point Token (USD)

Сколько будет стоить Summer Point Token (SUMX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Summer Point Token (SUMX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Summer Point Token.

Проверьте прогноз цены Summer Point Token!

SUMX на местную валюту

Токеномика Summer Point Token (SUMX)

Понимание токеномики Summer Point Token (SUMX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена SUMX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Summer Point Token (SUMX)

Сколько стоит Summer Point Token (SUMX) на сегодня?
Актуальная цена SUMX в USD – 0,01123861 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена SUMX в USD?
Текущая цена SUMX в USD составляет $ 0,01123861. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Summer Point Token?
Рыночная капитализация SUMX составляет $ 10,11M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение SUMX?
Циркулирующее предложение SUMX составляет 900,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) SUMX?
SUMX достиг максимальной цены (ATH) в 0,01769242 USD.
Какова была минимальная цена SUMX за все время (ATL)?
SUMX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01050959 USD.
Каков объем торгов SUMX?
Объем торгов за последние 24 часа для SUMX составляет -- USD.
Вырастет ли SUMX в цене в этом году?
SUMX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены SUMX для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:11:58 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.