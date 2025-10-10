Токеномика Striker League (MBS)

Токеномика Striker League (MBS)

Откройте для себя ключевую информацию о Striker League (MBS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:07:04 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Striker League (MBS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Striker League (MBS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,10M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 625,44M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,75M
Исторический максимум:
$ 2,58
Исторический минимум:
$ 0,00124589
Текущая цена:
$ 0,00175544
Информация о Striker League (MBS)

LINEUP Games is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn.

LINEUP Games combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana, Base, TON, KAIA blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master.

Play in Three Modes:

  1. Player vs Environment: Training mode played against the computer
  2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users
  3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users
Официальный сайт:
https://www.lineupgames.io/
Whitepaper:
http://lineupgames.gitbook.io/lineupgames

Токеномика Striker League (MBS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Striker League (MBS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MBS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MBS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MBS, изучите текущую цену MBS!

Прогноз цены MBS

Хотите узнать, куда может двигаться MBS? Наша страница прогноза цены MBS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

