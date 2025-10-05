Что такое Stockify (STK)

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stockify (STK) Сколько стоит Stockify (STK) на сегодня? Актуальная цена STK в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена STK в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена STK в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Stockify? Рыночная капитализация STK составляет $ 25,42K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение STK? Циркулирующее предложение STK составляет 999,34M USD . Какова была максимальная цена (ATH) STK? STK достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена STK за все время (ATL)? STK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов STK? Объем торгов за последние 24 часа для STK составляет -- USD . Вырастет ли STK в цене в этом году? STK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены STK для более подробного анализа.

