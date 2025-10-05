Цена Stockify (STK)
+0,54%
-1,94%
-0,07%
-0,07%
Текущая цена Stockify (STK) составляет --. За последние 24 часа STK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена STK за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, STK изменился на +0,54% за последний час, на -1,94% за 24 часа и на -0,07% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Stockify составляет $ 25,42K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение STK составляет 999,34M, а общее предложение – 999339067.496904. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,42K.
За сегодня изменение цены Stockify на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Stockify на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Stockify на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Stockify на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-1,94%
|30 дней
|$ 0
|-33,05%
|60 дней
|$ 0
|-79,21%
|90 дней
|$ 0
|--
Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.
These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.
Понимание токеномики Stockify (STK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена STK прямо сейчас!
